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امتطت حصاناً وزفة بالطبل والزمر.. أهالي قرية مصرية يستقبلون ممرضة تعافت من "كورونا"

بفرحة عارمة استقبلت قرية كفر أبوناصر في محافظة الدقهلية بمصر، ممرضة بمعهد الأورام القومي بالطبل والمزمار، عقب خروجها من المستشفى بعد 14 يوماً من الحجر الصحي، وشفائها من فيروس "كورونا".

أهالي القرية أعدوا حصاناً امتطته الممرضة "صابرين ناجي الدسوقي"، وعلى أنغام المزمار والطبل تجولت في عدد من شوارع قريتها، وسط حالة من الفرح والسرور بعودتها.

"صابرين" قالت في تصريحات صحفية: "لم أتخيل أن يكون الاستقبال جميلاً هكذا، ولا أن يسعد الناس لرؤيتي".

وأضافت الممرضة: "فكرة الزفة كانت من والدي، وعندما علم بسلبية المسحة الثانية جهز الطبل والمزمار، وحين وصلت امتطيت الحصان، وزفوني في القرية".

وقضت "ياسمين" 12 يوماً في عزل كفر الزيات بمحافظة الغربية، وبعدها جرى نقلها لمدة يومين في المدينة الجامعية بجامعة المنصورة.

وكانت نتيجة المسحة الأولى إيجابية لفيروس "كورونا"، وجرى عزلها في كفر الزيات، وبعد أن تأكد سلبية المسحة الأخيرة غادرت المستشفى.

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امتطت حصاناً وزفة بالطبل والزمر.. أهالي قرية مصرية يستقبلون ممرضة تعافت من "كورونا"
سبق

بفرحة عارمة استقبلت قرية كفر أبوناصر في محافظة الدقهلية بمصر، ممرضة بمعهد الأورام القومي بالطبل والمزمار، عقب خروجها من المستشفى بعد 14 يوماً من الحجر الصحي، وشفائها من فيروس "كورونا".

أهالي القرية أعدوا حصاناً امتطته الممرضة "صابرين ناجي الدسوقي"، وعلى أنغام المزمار والطبل تجولت في عدد من شوارع قريتها، وسط حالة من الفرح والسرور بعودتها.

"صابرين" قالت في تصريحات صحفية: "لم أتخيل أن يكون الاستقبال جميلاً هكذا، ولا أن يسعد الناس لرؤيتي".

وأضافت الممرضة: "فكرة الزفة كانت من والدي، وعندما علم بسلبية المسحة الثانية جهز الطبل والمزمار، وحين وصلت امتطيت الحصان، وزفوني في القرية".

وقضت "ياسمين" 12 يوماً في عزل كفر الزيات بمحافظة الغربية، وبعدها جرى نقلها لمدة يومين في المدينة الجامعية بجامعة المنصورة.

وكانت نتيجة المسحة الأولى إيجابية لفيروس "كورونا"، وجرى عزلها في كفر الزيات، وبعد أن تأكد سلبية المسحة الأخيرة غادرت المستشفى.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
05:31 PM

امتطت حصاناً وزفة بالطبل والزمر.. أهالي قرية مصرية يستقبلون ممرضة تعافت من "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بفرحة عارمة استقبلت قرية كفر أبوناصر في محافظة الدقهلية بمصر، ممرضة بمعهد الأورام القومي بالطبل والمزمار، عقب خروجها من المستشفى بعد 14 يوماً من الحجر الصحي، وشفائها من فيروس "كورونا".

أهالي القرية أعدوا حصاناً امتطته الممرضة "صابرين ناجي الدسوقي"، وعلى أنغام المزمار والطبل تجولت في عدد من شوارع قريتها، وسط حالة من الفرح والسرور بعودتها.

"صابرين" قالت في تصريحات صحفية: "لم أتخيل أن يكون الاستقبال جميلاً هكذا، ولا أن يسعد الناس لرؤيتي".

وأضافت الممرضة: "فكرة الزفة كانت من والدي، وعندما علم بسلبية المسحة الثانية جهز الطبل والمزمار، وحين وصلت امتطيت الحصان، وزفوني في القرية".

وقضت "ياسمين" 12 يوماً في عزل كفر الزيات بمحافظة الغربية، وبعدها جرى نقلها لمدة يومين في المدينة الجامعية بجامعة المنصورة.

وكانت نتيجة المسحة الأولى إيجابية لفيروس "كورونا"، وجرى عزلها في كفر الزيات، وبعد أن تأكد سلبية المسحة الأخيرة غادرت المستشفى.

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