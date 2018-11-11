برئاسة العيسى .. المجلس الاستشاري للمعلمين يعقد اجتماعه الأول .. غداً

يسبقه اجتماع تحضيري يناقش التحديات التي تواجه العملية التعليمية في الميدان

يرأس وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ غداً الإثنين، أول اجتماعات المجلس الاستشاري للمعلمين في دورته الأولى، بحضور الأعضاء الـ 24 من المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس، وذلك في مقر وزارة التعليم بالرياض.

كشف ذلك أمين عام المجلس المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم محمد الدخيني؛ مشيراً إلى أن هذا هو الاجتماع الأول في الدورة الأولى منذ اعتماد المجلس وسيسبقه اجتماع تحضيري يلتقي فيه أعضاء المجلس، وكلاء وزارة التعليم؛ لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في الميدان، وتتخلل اللقاء ورشة عمل لتحليل اختصاصات المجلس الاستشاري وتشكيل لجان العمل.

وأوضح الدخيني؛ أن المجلس الاستشاري سيسهم في تعزيز دور المعلمين من أعضاء المجلس وغيرهم من المعارف والمهارات العميقة التي يتمتع بها أعضاؤه، إذ يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف المرسومة كتعزيز مشاركة المعلمين والمعلمات في صناعة القرار؛ ما يسهم في تطوير العملية التعليمية، وتقديم التوصيات المتعلقة بخطط الوزارة الإستراتيجية لتطوير مهنة التعليم ومعلميها، وزيادة فرص التواصل وتبادل الخبرات بين المعلمين في الميدان والقيادات التعليمية، إضافة إلى رصد المشكلات والمعوقات التي تطرأ في الميدان التعليمي ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها في جو من الشفافية والوضوح.

وأضاف الأمين العام، أن المجلس الاستشاري للمعلمين سيحتفي بأعضائه المتميزين والفائزين بعدد من الجوائز ومنها جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي وهم: المعلمة فوزية ظويهر المغامسي، والمعلمة عائدة أحمد العتيبي، والمعلمة نورة صالح الذويخ، والمعلمة لولوة علي دهيم، والمعلم أحمد حسين المالكي.

يُشار إلى أنه منذ اللحظات الأولى لاعتماد قواعد المجلس الاستشاري للمعلمين والمعلمات من قِبل وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ رئيس المجلس، في حفل الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي نظّمته وزارة التعليم، ضمّ المجلس في عضويته من الميدان التعليمي 24 معلماً ومعلمة من المتميزين في العمل الميداني في المدارس، إضافة إلى مدير عام شؤون المعلمين، ومديري عام الإشراف للبنين والبنات بالوزارة.

ويتمتع أعضاء المجلس الاستشاري الـ 24 بخبرات متنوعة في التخطيط التربوي، وهندرة المواقف والممارسات التعليمية، حيث بدأ هؤلاء الأعضاء بمراجعة إستراتيجيات العلاقة بين صانعي القرار في الوزارة والميدان التعليمي، وذلك لطرح أبرز مستجدات التطوير لمهنة التعليم في الاجتماع المزمع يوم الإثنين المقبل مع الوزير.