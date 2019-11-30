مواطنون في ذكرى البيعة: 5 سنوات ذهبية كتب التاريخ أحداثها بمحابر النور

أكدوا أن البيعة واجـبة على كل عربي ومسلم ‏لسيد الأمة وقائدها الملك سلمان

جدد المواطنون حبهم وولاءهم لقائد الأمة الملك سلمان بن عبدالعزيز في الذكرى الخامسة للبيعة، وجددوا البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وعبروا عن دعمهم وحبهم عبر وسم #ذكرى_بيعه_الملك_سلمان

وقال عمر عبدالوهاب العيسى: ‏إمام المسلمين وحامي الحرمين رغم أنوف الحاقدين، شكراً مليكنا سلمان، وشكراً أميرنا محمد، فقد أنعشتم روح أعظم أمة، وأشعلتم سراج دربها بعد ظلمة، وسعيتم لإبعاد كل غمة، ونصرتم عقيدتكم، وأكرمتم شعبكم، ونصرتم إخوانكم، وأزلتم كرباتهم، وردعتم أعداءهم #ذكري_بيعه_الملك_سلمان.

وغرد فهد الجزاع:‏ ‏#ذكرى_بيعة_الملك_سلمان نجدد البيعة لوالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله #ذكرى_البيعه_الخامسه.

وكتب أمجد الطه: ‏تدور الليالي بس تبقى الكبار كبار.. مثل ما تدور الأرض والقبلة القبلة، وأجمل شيء أن الكبار والقبلـة في السعودية، وإن دارت الليالي فالصباح في الرياض عاصمة العظماء.. والجميل أن تغرد عن الكبار في #ذكري_بيعه_الملك_سلمان كبير الأمة وقائدها.

وأضاف: ‏هذه البيعة واجـبة على كل عربي ومسلم ‏لسيد الأمة وقائدها.. خادم الحرمين الشريفين، ولا تقتصر على أبناء السعودية العظمى فقط. ‏لـذا نـــعم نبايع ملك الحزم ومحمد العزم ونــوالـــي من يـــوالــيهم، ونـــعــادي من يــعاديــهم في كل مكان وزمان.

وقالت شريفة الطريقري: ‏5 سنوات ذهبية ‏كتب التاريخ أحداثها وقراراتها في سجلاته بمحابر من نور. #ذكرى_البيعة_الخامسة_للملك_سلمان.

وغرّد الدكتور وحيد بغدادي: #البيعة_الخامسة 5 سنوات في عهد العزم والحزم والخير والازدهار والنماء والتلاحم والوفاء والانتماء ورؤية وطن تتحقق.

‏وأضاف: في ذكرى_بيعة_الملك_سلمان نجدد البيعة لوالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله #ذكرى_البيعة.

وكتبت حصة آل شيخ: ‏في ظل ما تشهده المملكة من تطورات وتنميات تقودنا لطموح لا حدود له، حافلة بالإنجازات والازدهار، نجدد البيعة بكل فخر واعتزاز بمرور الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم. اللهم احفظ مليكنا وأطل عمره وأسعده أضعاف ما أسعد شعبه.