النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بعاملين بمنشأة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية

"صحة الرياض" تفوز بجائزة "تطوعي - صحة 2" لعام 2018

بمشاركة 9 آلاف متطوع ومتطوعة

حازت المديرة العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، على جائزة وزير الصحة في "تطوعي_صحة2"، للعام الثاني على التوالي، بعد أن حققت 2017 المركز الأول بين المناطق بـ993 مبادرة.

وأوضح مدير إدارة المشاركة المجتمعية رياض بن أحمد الزهراني، أن صحة الرياض؛ فازت بجائزة وزير الصحة، بالإضافة إلى مركز صحي عبد العزيز الشويعر بجلاجل، والأمير سلطان النموذجي بالدرعية.

وأشار "الزهراني" إلى أن صحة الرياض شاركت بتسعة آلاف متطوع ومتطوعة من منسوبيها خلال اليوم العالمي للتطوع.

وكان لتوجيه أمير الرياض فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن؛ الأثر الأكبر في تحقيق الإنجاز بسواعد أبناء المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وتوجيهات وزير الصحة د. توفيق الربيعة، بالرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمناطق صحيًّا.

يذكر أن "صحة الرياض" نفذت العديد من البرامج التطوعية خلال السنوات الماضية، ممثلة بالطبيب الزائر، وانطلقت بمركز صحي عبد العزيز الشويعر بجلاجل، واستمر ذلك إلى أن تم نشر الثقافة بمحافظات عديدة خلال الفترة السابقة بالمنطقة، بفضل الله ثم بدعم مدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس، وتمكين أبناء المملكة من الاستشاريين السعوديين لزيارة المحافظات، وتقليل عناء السفر للمرضى وقوائم الانتظار بالمنطقة.

وتواصل "صحة الرياض" نشاطاتها المتفرقة طوال العام، في المولات والحدائق العامة، بواسطة متطوعين يعملون خارج وقت الدوام الرسمي وبلا مقابل مالي؛ حرصًا على زرع التطوع في نفوس منسوبيها، وأنه رافد مهم من روافد المشاركة المجتمعية، ولإشراك وتمكين الموظفين في التنمية الصحية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة الرياض" تفوز بجائزة "تطوعي - صحة 2" لعام 2018
سبق

حازت المديرة العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، على جائزة وزير الصحة في "تطوعي_صحة2"، للعام الثاني على التوالي، بعد أن حققت 2017 المركز الأول بين المناطق بـ993 مبادرة.

وأوضح مدير إدارة المشاركة المجتمعية رياض بن أحمد الزهراني، أن صحة الرياض؛ فازت بجائزة وزير الصحة، بالإضافة إلى مركز صحي عبد العزيز الشويعر بجلاجل، والأمير سلطان النموذجي بالدرعية.

وأشار "الزهراني" إلى أن صحة الرياض شاركت بتسعة آلاف متطوع ومتطوعة من منسوبيها خلال اليوم العالمي للتطوع.

وكان لتوجيه أمير الرياض فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن؛ الأثر الأكبر في تحقيق الإنجاز بسواعد أبناء المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وتوجيهات وزير الصحة د. توفيق الربيعة، بالرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمناطق صحيًّا.

يذكر أن "صحة الرياض" نفذت العديد من البرامج التطوعية خلال السنوات الماضية، ممثلة بالطبيب الزائر، وانطلقت بمركز صحي عبد العزيز الشويعر بجلاجل، واستمر ذلك إلى أن تم نشر الثقافة بمحافظات عديدة خلال الفترة السابقة بالمنطقة، بفضل الله ثم بدعم مدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس، وتمكين أبناء المملكة من الاستشاريين السعوديين لزيارة المحافظات، وتقليل عناء السفر للمرضى وقوائم الانتظار بالمنطقة.

وتواصل "صحة الرياض" نشاطاتها المتفرقة طوال العام، في المولات والحدائق العامة، بواسطة متطوعين يعملون خارج وقت الدوام الرسمي وبلا مقابل مالي؛ حرصًا على زرع التطوع في نفوس منسوبيها، وأنه رافد مهم من روافد المشاركة المجتمعية، ولإشراك وتمكين الموظفين في التنمية الصحية.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
05:43 PM

"صحة الرياض" تفوز بجائزة "تطوعي - صحة 2" لعام 2018

بمشاركة 9 آلاف متطوع ومتطوعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
22

حازت المديرة العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، على جائزة وزير الصحة في "تطوعي_صحة2"، للعام الثاني على التوالي، بعد أن حققت 2017 المركز الأول بين المناطق بـ993 مبادرة.

وأوضح مدير إدارة المشاركة المجتمعية رياض بن أحمد الزهراني، أن صحة الرياض؛ فازت بجائزة وزير الصحة، بالإضافة إلى مركز صحي عبد العزيز الشويعر بجلاجل، والأمير سلطان النموذجي بالدرعية.

وأشار "الزهراني" إلى أن صحة الرياض شاركت بتسعة آلاف متطوع ومتطوعة من منسوبيها خلال اليوم العالمي للتطوع.

وكان لتوجيه أمير الرياض فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن؛ الأثر الأكبر في تحقيق الإنجاز بسواعد أبناء المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وتوجيهات وزير الصحة د. توفيق الربيعة، بالرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمناطق صحيًّا.

يذكر أن "صحة الرياض" نفذت العديد من البرامج التطوعية خلال السنوات الماضية، ممثلة بالطبيب الزائر، وانطلقت بمركز صحي عبد العزيز الشويعر بجلاجل، واستمر ذلك إلى أن تم نشر الثقافة بمحافظات عديدة خلال الفترة السابقة بالمنطقة، بفضل الله ثم بدعم مدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس، وتمكين أبناء المملكة من الاستشاريين السعوديين لزيارة المحافظات، وتقليل عناء السفر للمرضى وقوائم الانتظار بالمنطقة.

وتواصل "صحة الرياض" نشاطاتها المتفرقة طوال العام، في المولات والحدائق العامة، بواسطة متطوعين يعملون خارج وقت الدوام الرسمي وبلا مقابل مالي؛ حرصًا على زرع التطوع في نفوس منسوبيها، وأنه رافد مهم من روافد المشاركة المجتمعية، ولإشراك وتمكين الموظفين في التنمية الصحية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,073
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,732
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,696
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,698

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

المقالات

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

عبدالغني الشيخ
مخاطر عبور الربع الخالي

مخاطر عبور الربع الخالي

محمد الصيـعري
ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة