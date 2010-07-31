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"كراسي وفيات عدو البشرية".. هذه الدولة تُغَير الترتيب وتحل ثالثًا

151 ألفًا لأمريكا و90 ألفًا للبرازيل تتصدر بهما الدولتان كأول وثان

بعد أكثر من 6 أشهر على ظهور وتفشي فيروس كورونا، باتت المكسيك، أمس الخميس، الثالثة في ترتيب كراسي الدول التي سجلت أعلى معدلات وفيات جراء الفيروس الملقب بعدو البشرية حول العالم.

وتجاوزت المكسيك عتبة 46 ألف وفاة، حسب إحصاء أعدته وكالة "فرانس برس"، استنادًا إلى أرقام رسمية، لتتقدم بذلك على المملكة المتحدة، التي أحصت أمس الخميس ما مجموعه 45.999 وفاة.

وبحسب هذا الإحصاء، فإن الدولتين الأكثر تضررًا جراء الفيروس هما الولايات المتحدة (151.496 وفاة) والبرازيل (90.134).

وذكرت وزارة الصحة في المكسيك أن البلاد سجلت 7730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، و639 حالة وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير، على الأرجح، من الحالات المؤكدة.

فيروس كورونا الجديد

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"كراسي وفيات عدو البشرية".. هذه الدولة تُغَير الترتيب وتحل ثالثًا
سبق

بعد أكثر من 6 أشهر على ظهور وتفشي فيروس كورونا، باتت المكسيك، أمس الخميس، الثالثة في ترتيب كراسي الدول التي سجلت أعلى معدلات وفيات جراء الفيروس الملقب بعدو البشرية حول العالم.

وتجاوزت المكسيك عتبة 46 ألف وفاة، حسب إحصاء أعدته وكالة "فرانس برس"، استنادًا إلى أرقام رسمية، لتتقدم بذلك على المملكة المتحدة، التي أحصت أمس الخميس ما مجموعه 45.999 وفاة.

وبحسب هذا الإحصاء، فإن الدولتين الأكثر تضررًا جراء الفيروس هما الولايات المتحدة (151.496 وفاة) والبرازيل (90.134).

وذكرت وزارة الصحة في المكسيك أن البلاد سجلت 7730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، و639 حالة وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير، على الأرجح، من الحالات المؤكدة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
09:01 AM

"كراسي وفيات عدو البشرية".. هذه الدولة تُغَير الترتيب وتحل ثالثًا

151 ألفًا لأمريكا و90 ألفًا للبرازيل تتصدر بهما الدولتان كأول وثان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أكثر من 6 أشهر على ظهور وتفشي فيروس كورونا، باتت المكسيك، أمس الخميس، الثالثة في ترتيب كراسي الدول التي سجلت أعلى معدلات وفيات جراء الفيروس الملقب بعدو البشرية حول العالم.

وتجاوزت المكسيك عتبة 46 ألف وفاة، حسب إحصاء أعدته وكالة "فرانس برس"، استنادًا إلى أرقام رسمية، لتتقدم بذلك على المملكة المتحدة، التي أحصت أمس الخميس ما مجموعه 45.999 وفاة.

وبحسب هذا الإحصاء، فإن الدولتين الأكثر تضررًا جراء الفيروس هما الولايات المتحدة (151.496 وفاة) والبرازيل (90.134).

وذكرت وزارة الصحة في المكسيك أن البلاد سجلت 7730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، و639 حالة وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير، على الأرجح، من الحالات المؤكدة.

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