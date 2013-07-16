الحالة الثانية في شهر.. وفاة نزيل بـ"تأهيل القنفذة" عقب إجرائه عملية جراحية

"المتحمي" لـ"سبق": كان يعاني من عدة أمراض وتوفي بهبوط حاد بالدورة الدموية

توفي أحد نزلاء تأهيل القنفذة في نهاية عقده الخامس بالمستشفى العام نهاية الأسبوع الماضي، بعد 4 سنوات قضاها في مركز التأهيل الشامل بالقنفذة، وبعد أسبوع من عملية جراحية أجراها بمستشفى القنفذة العام

وتأتي وفاة النزيل (ع. م.) بعد 32 يوماً من وفاة نزيل سابق اختنق بالطعام في مركز تأهيل القنفذة، والذي نشرته "سبق" في حينها بعنوان (اختنق بالطعام فأصيب بذبحة صدرية.. وفاة أحد نزلاء التأهيل الشامل بالقنفذة).

وقال شقيق المتوفى (ع. م.) لـ"سبق": كان أخي -رحمه الله- يعاني من إعاقة تامة حركية وفكرية، وأدخل التأهيل الشامل وعمره في حينها 45 عاماً، والذي بقي فيه 4 سنوات كان التأهيل في غاية الرقي في التعامل والاهتمام، حتى توفي؛ نتيجة التهاب رئوي نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف: "أبلغنا قبل عدة أيّام بإجراء عملية جراحية "قسطرة" في مستشفى القنفذة، وأخبرنا الطبيب بأن حالته سيئة بعد العملية حتى أشعرنا بوفاته".

وقال المتحدث الرسمي لـ"صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي لـ"سبق" أنه أدخل بتاريخ 4/ 7/ 2019 وكان يعاني من عدة أمراض مختلفة، وتم تنويمه بالعناية المركزة، وتم التعامل مع حالته الطبية حسب الإجراء الطبي، وتوفي بتاريخ 12/ 7/ 2019 إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.