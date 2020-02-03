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وزير الصحة النيجيري يحذّر من أن الأمراض الاستوائية تُهدد حياة 100 مليون نيجيري

منها دودة غينيا وعمى النهر والجذام.. بسبب شح المياه الصالحة للشرب

حذّر وزير الصحة النيجيري، أوساجي أهنير، من أن "الأمراض الاستوائية" ومنها (دودة غينيا، وعمى النهر، والجذام)، تهدد حياة 100 مليون شخص في نيجيريا.

وأفاد الوزير النيجيري في تصريحات أمس، بأن حياة 100 مليون شخص مهددة بخطر الأمراض الاستوائية؛ موضحًا أن تلك الأمراض تؤثر أكثر على الفئات الهشة اقتصاديًّا، التي تعاني من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، ومن شح المياه الصالحة للشرب.

وتودي الأمراض الوبائية بحياة مئات الأشخاص في نيجيريا سنويًّا، كما يتسبب شح المياه الصالحة للشرب، وقلة الخدمات الطبية الفاعلة، في ارتفاع عدد الوفيات في البلاد.

وقد توفي خلال الشهر الماضي 41 شخصًا في نيجيريا، جراء الإصابة بحمى لاسا التي تفشت مؤخرًا في البلاد.

وزير الصحة النيجيري الأمراض الاستوائية

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وزير الصحة النيجيري يحذّر من أن الأمراض الاستوائية تُهدد حياة 100 مليون نيجيري
سبق

حذّر وزير الصحة النيجيري، أوساجي أهنير، من أن "الأمراض الاستوائية" ومنها (دودة غينيا، وعمى النهر، والجذام)، تهدد حياة 100 مليون شخص في نيجيريا.

وأفاد الوزير النيجيري في تصريحات أمس، بأن حياة 100 مليون شخص مهددة بخطر الأمراض الاستوائية؛ موضحًا أن تلك الأمراض تؤثر أكثر على الفئات الهشة اقتصاديًّا، التي تعاني من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، ومن شح المياه الصالحة للشرب.

وتودي الأمراض الوبائية بحياة مئات الأشخاص في نيجيريا سنويًّا، كما يتسبب شح المياه الصالحة للشرب، وقلة الخدمات الطبية الفاعلة، في ارتفاع عدد الوفيات في البلاد.

وقد توفي خلال الشهر الماضي 41 شخصًا في نيجيريا، جراء الإصابة بحمى لاسا التي تفشت مؤخرًا في البلاد.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
08:19 AM

وزير الصحة النيجيري يحذّر من أن الأمراض الاستوائية تُهدد حياة 100 مليون نيجيري

منها دودة غينيا وعمى النهر والجذام.. بسبب شح المياه الصالحة للشرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّر وزير الصحة النيجيري، أوساجي أهنير، من أن "الأمراض الاستوائية" ومنها (دودة غينيا، وعمى النهر، والجذام)، تهدد حياة 100 مليون شخص في نيجيريا.

وأفاد الوزير النيجيري في تصريحات أمس، بأن حياة 100 مليون شخص مهددة بخطر الأمراض الاستوائية؛ موضحًا أن تلك الأمراض تؤثر أكثر على الفئات الهشة اقتصاديًّا، التي تعاني من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، ومن شح المياه الصالحة للشرب.

وتودي الأمراض الوبائية بحياة مئات الأشخاص في نيجيريا سنويًّا، كما يتسبب شح المياه الصالحة للشرب، وقلة الخدمات الطبية الفاعلة، في ارتفاع عدد الوفيات في البلاد.

وقد توفي خلال الشهر الماضي 41 شخصًا في نيجيريا، جراء الإصابة بحمى لاسا التي تفشت مؤخرًا في البلاد.

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