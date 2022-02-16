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شُوهد في مسجد داخل محطة بنزين .. 5 أيام و"حلوي" مختفٍ وأسرته تناشد

قاصر ذهنياً والأمن يبحث .. من قرية السلب إلى وادي الدحن قرب بيش ثم إلى أين؟

ناشدت أسرة المواطن يحيى حلوي؛ المفقود من قرية السلب- جنوب شرقي منطقة جازان، قبل خمسة أيام، وهو قاصر ذهنيًا، المواطنين والمقيمين، تكثيف البحث عن مفقودها.

وقالت الأسرة، إن المفقود غادر قرية السلب وشُوهد بعدها في وادي الدحن، ثم اختفى منذ نحو خمسة أيام، وأُبلغت الجهات الأمنية عن فقده، وبدأت جهودها مشكورة.

وتابعت: "شُوهد خلال الأيام الماضية في مسجد داخل محطة بنزين في قرية المحلة قرب محافظة بيش- شمالي جازان".

المفقود يحيى حلوي جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شُوهد في مسجد داخل محطة بنزين .. 5 أيام و"حلوي" مختفٍ وأسرته تناشد
سبق

ناشدت أسرة المواطن يحيى حلوي؛ المفقود من قرية السلب- جنوب شرقي منطقة جازان، قبل خمسة أيام، وهو قاصر ذهنيًا، المواطنين والمقيمين، تكثيف البحث عن مفقودها.

وقالت الأسرة، إن المفقود غادر قرية السلب وشُوهد بعدها في وادي الدحن، ثم اختفى منذ نحو خمسة أيام، وأُبلغت الجهات الأمنية عن فقده، وبدأت جهودها مشكورة.

وتابعت: "شُوهد خلال الأيام الماضية في مسجد داخل محطة بنزين في قرية المحلة قرب محافظة بيش- شمالي جازان".

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
09:49 AM

شُوهد في مسجد داخل محطة بنزين .. 5 أيام و"حلوي" مختفٍ وأسرته تناشد

قاصر ذهنياً والأمن يبحث .. من قرية السلب إلى وادي الدحن قرب بيش ثم إلى أين؟

A A A
محمد المواسي - جازان
0
6,536

ناشدت أسرة المواطن يحيى حلوي؛ المفقود من قرية السلب- جنوب شرقي منطقة جازان، قبل خمسة أيام، وهو قاصر ذهنيًا، المواطنين والمقيمين، تكثيف البحث عن مفقودها.

وقالت الأسرة، إن المفقود غادر قرية السلب وشُوهد بعدها في وادي الدحن، ثم اختفى منذ نحو خمسة أيام، وأُبلغت الجهات الأمنية عن فقده، وبدأت جهودها مشكورة.

وتابعت: "شُوهد خلال الأيام الماضية في مسجد داخل محطة بنزين في قرية المحلة قرب محافظة بيش- شمالي جازان".

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