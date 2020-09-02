النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقطع مثير.. قوات 4 دول تستهدف سفينة شحن أمريكية وتدمرها حتى إغراقها

القوات تأكدت من خلو المنطقة تمامًا من أي كائنات بحرية قبل تنفيذ القصف

مقطع فيديو مثير نشرته قوات البحرية الأمريكية على حسابها بموقع "تويتر"، لتدمير سفينة أمريكية، خلال مناورة عسكرية في المحيط الهادي تحمل اسم "ريمباك".

وكان الهدف المرصود في الفيديو سفينة الشحن "يو إس إس دورهام"، التي خرجت من الخدمة عام 1994، بعد أن عملت مع البحرية لحوالى 25 عامًا.

وشاركت في المناورات التي أجريت قرب جزر هاواي 10 دول؛ بينما استهدفت السفينة قوات 4 دول، هي الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبروناي.

ويُظهر الفيديو بحسب "سبوتنيك"، كيفية تصويب القذائف على الهدف من سفن وطائرات بهدف تدميرها وإغراقها؛ حيث تمت المهمة بنجاح.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية: إن القوات تأكدت من خلو المنطقة تمامًا من أي كائنات بحرية قبل تنفيذ القصف، الذي أدى إلى تدمير السفينة الهدف تمامًا.

و"ريمباك" مناورة دورية بدأت عام 1971، شاركت بها مؤخرًا 10 دول هي أستراليا وبروناي وكندا وفرنسا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والفلبين وسنغافورة، إلى جانب الولايات المتحدة.

وشهدت المناورة حضور 22 سفينة وغواصة واحدة وطائرات حربية، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف عسكري.

البحرية الأمريكية

الرئيسية/ محطات

اعلان
مقطع مثير.. قوات 4 دول تستهدف سفينة شحن أمريكية وتدمرها حتى إغراقها
سبق

مقطع فيديو مثير نشرته قوات البحرية الأمريكية على حسابها بموقع "تويتر"، لتدمير سفينة أمريكية، خلال مناورة عسكرية في المحيط الهادي تحمل اسم "ريمباك".

وكان الهدف المرصود في الفيديو سفينة الشحن "يو إس إس دورهام"، التي خرجت من الخدمة عام 1994، بعد أن عملت مع البحرية لحوالى 25 عامًا.

وشاركت في المناورات التي أجريت قرب جزر هاواي 10 دول؛ بينما استهدفت السفينة قوات 4 دول، هي الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبروناي.

ويُظهر الفيديو بحسب "سبوتنيك"، كيفية تصويب القذائف على الهدف من سفن وطائرات بهدف تدميرها وإغراقها؛ حيث تمت المهمة بنجاح.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية: إن القوات تأكدت من خلو المنطقة تمامًا من أي كائنات بحرية قبل تنفيذ القصف، الذي أدى إلى تدمير السفينة الهدف تمامًا.

و"ريمباك" مناورة دورية بدأت عام 1971، شاركت بها مؤخرًا 10 دول هي أستراليا وبروناي وكندا وفرنسا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والفلبين وسنغافورة، إلى جانب الولايات المتحدة.

وشهدت المناورة حضور 22 سفينة وغواصة واحدة وطائرات حربية، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف عسكري.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
09:20 AM

مقطع مثير.. قوات 4 دول تستهدف سفينة شحن أمريكية وتدمرها حتى إغراقها

القوات تأكدت من خلو المنطقة تمامًا من أي كائنات بحرية قبل تنفيذ القصف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
12,302

مقطع فيديو مثير نشرته قوات البحرية الأمريكية على حسابها بموقع "تويتر"، لتدمير سفينة أمريكية، خلال مناورة عسكرية في المحيط الهادي تحمل اسم "ريمباك".

وكان الهدف المرصود في الفيديو سفينة الشحن "يو إس إس دورهام"، التي خرجت من الخدمة عام 1994، بعد أن عملت مع البحرية لحوالى 25 عامًا.

وشاركت في المناورات التي أجريت قرب جزر هاواي 10 دول؛ بينما استهدفت السفينة قوات 4 دول، هي الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبروناي.

ويُظهر الفيديو بحسب "سبوتنيك"، كيفية تصويب القذائف على الهدف من سفن وطائرات بهدف تدميرها وإغراقها؛ حيث تمت المهمة بنجاح.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية: إن القوات تأكدت من خلو المنطقة تمامًا من أي كائنات بحرية قبل تنفيذ القصف، الذي أدى إلى تدمير السفينة الهدف تمامًا.

و"ريمباك" مناورة دورية بدأت عام 1971، شاركت بها مؤخرًا 10 دول هي أستراليا وبروناي وكندا وفرنسا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والفلبين وسنغافورة، إلى جانب الولايات المتحدة.

وشهدت المناورة حضور 22 سفينة وغواصة واحدة وطائرات حربية، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف عسكري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,433
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,635
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,982
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,165

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة