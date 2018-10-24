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"كيف تكرّس القيادات السعودية أصوات الشباب".. أولى جلسات قمّة الشباب الأخضر

ناقشت كيف يمكن للقطاع أن يدعمهم ويعزز من إسهامهم في صنع القرار واستثمار أفكارهم

انطلقت اليوم قمّة "الشباب الأخضر"، بجلسة افتتاحية بعنوان "كيف تكرّس القيادات السعودية أصوات الشباب"، شارك فيها محلل أول للسياسات الدولية في وزارة الطاقة نورة العيسى، والمستشار في وزارة الطاقة يحيى خوجة، وباحث أول في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة نورة السديري، ومحلل طاقة في وزارة الطاقة عبدالعزيز البركة.

وتناولت الجلسة قصص بعض الشباب العاملين في قطاع الطاقة بالمملكة، وشغفهم بإنشاء مجتمع مستدام، وكيف ينعكس ذلك في عملهم.

وناقشت الجلسة كيف يمكن لقطاع الطاقة أن يدعم الشباب ويعزز من إسهامهم في صنع القرار واستثمار أفكارهم لإحداث تغيير إيجابي في بيئات العمل.

وأكّد المشاركون ضرورة تعزيز ودعم الجهود الشبابية في الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كيف تكرّس القيادات السعودية أصوات الشباب".. أولى جلسات قمّة الشباب الأخضر
سبق

انطلقت اليوم قمّة "الشباب الأخضر"، بجلسة افتتاحية بعنوان "كيف تكرّس القيادات السعودية أصوات الشباب"، شارك فيها محلل أول للسياسات الدولية في وزارة الطاقة نورة العيسى، والمستشار في وزارة الطاقة يحيى خوجة، وباحث أول في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة نورة السديري، ومحلل طاقة في وزارة الطاقة عبدالعزيز البركة.

وتناولت الجلسة قصص بعض الشباب العاملين في قطاع الطاقة بالمملكة، وشغفهم بإنشاء مجتمع مستدام، وكيف ينعكس ذلك في عملهم.

وناقشت الجلسة كيف يمكن لقطاع الطاقة أن يدعم الشباب ويعزز من إسهامهم في صنع القرار واستثمار أفكارهم لإحداث تغيير إيجابي في بيئات العمل.

وأكّد المشاركون ضرورة تعزيز ودعم الجهود الشبابية في الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
11:52 AM

"كيف تكرّس القيادات السعودية أصوات الشباب".. أولى جلسات قمّة الشباب الأخضر

ناقشت كيف يمكن للقطاع أن يدعمهم ويعزز من إسهامهم في صنع القرار واستثمار أفكارهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت اليوم قمّة "الشباب الأخضر"، بجلسة افتتاحية بعنوان "كيف تكرّس القيادات السعودية أصوات الشباب"، شارك فيها محلل أول للسياسات الدولية في وزارة الطاقة نورة العيسى، والمستشار في وزارة الطاقة يحيى خوجة، وباحث أول في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة نورة السديري، ومحلل طاقة في وزارة الطاقة عبدالعزيز البركة.

وتناولت الجلسة قصص بعض الشباب العاملين في قطاع الطاقة بالمملكة، وشغفهم بإنشاء مجتمع مستدام، وكيف ينعكس ذلك في عملهم.

وناقشت الجلسة كيف يمكن لقطاع الطاقة أن يدعم الشباب ويعزز من إسهامهم في صنع القرار واستثمار أفكارهم لإحداث تغيير إيجابي في بيئات العمل.

وأكّد المشاركون ضرورة تعزيز ودعم الجهود الشبابية في الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة.

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