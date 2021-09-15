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رئيس تحرير "الجزيرة" ينعي والدته: "قرة عيني انتقلت إلى رحمة الله تعالى"

يصلى عليها عصر غد بجامع الراجحي وتوارى الثرى بمقبرة النسيم

انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله نورة الصالح الخريجي، والدة الزميل خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، وستتم الصلاة عليها عصر الخميس 9 صفر 1443هـ بجامع الراجحي وتوارى الثرى بمقبرة النسيم.

وكان قد نعى خالد المالك اليوم والدته والتي توفيت فجر اليوم بعد معاناة صحية.

وقال "المالك" عبر حسابه في "تويتر": انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر هذا اليوم والدتي الحبيبة وقرة عيني نورة بنت صالح عبدالله الخريجي، بعد معاناة صحية. أسأل الله العلي القدير أن يتقبلها بقبول حسن ويسكنها فسيح جناته.

ووفق "المالك" سوف يصلى عليها عصر غد الخميس بجامع الراجحي، وتوارى الثرى بمقبرة النسيم.

أحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى أبناء وبنات الفقيدة وكل أسرتَي المالك والخريجي، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأسرة تحرير "سبق" والتي آلمها الخبر تتقدم بالعزاء والمواساة للمالك ولذوي الفقيدة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس تحرير "الجزيرة" ينعي والدته: "قرة عيني انتقلت إلى رحمة الله تعالى"
سبق

انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله نورة الصالح الخريجي، والدة الزميل خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، وستتم الصلاة عليها عصر الخميس 9 صفر 1443هـ بجامع الراجحي وتوارى الثرى بمقبرة النسيم.

وكان قد نعى خالد المالك اليوم والدته والتي توفيت فجر اليوم بعد معاناة صحية.

وقال "المالك" عبر حسابه في "تويتر": انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر هذا اليوم والدتي الحبيبة وقرة عيني نورة بنت صالح عبدالله الخريجي، بعد معاناة صحية. أسأل الله العلي القدير أن يتقبلها بقبول حسن ويسكنها فسيح جناته.

ووفق "المالك" سوف يصلى عليها عصر غد الخميس بجامع الراجحي، وتوارى الثرى بمقبرة النسيم.

أحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى أبناء وبنات الفقيدة وكل أسرتَي المالك والخريجي، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأسرة تحرير "سبق" والتي آلمها الخبر تتقدم بالعزاء والمواساة للمالك ولذوي الفقيدة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
02:19 PM

رئيس تحرير "الجزيرة" ينعي والدته: "قرة عيني انتقلت إلى رحمة الله تعالى"

يصلى عليها عصر غد بجامع الراجحي وتوارى الثرى بمقبرة النسيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله نورة الصالح الخريجي، والدة الزميل خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، وستتم الصلاة عليها عصر الخميس 9 صفر 1443هـ بجامع الراجحي وتوارى الثرى بمقبرة النسيم.

وكان قد نعى خالد المالك اليوم والدته والتي توفيت فجر اليوم بعد معاناة صحية.

وقال "المالك" عبر حسابه في "تويتر": انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر هذا اليوم والدتي الحبيبة وقرة عيني نورة بنت صالح عبدالله الخريجي، بعد معاناة صحية. أسأل الله العلي القدير أن يتقبلها بقبول حسن ويسكنها فسيح جناته.

ووفق "المالك" سوف يصلى عليها عصر غد الخميس بجامع الراجحي، وتوارى الثرى بمقبرة النسيم.

أحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى أبناء وبنات الفقيدة وكل أسرتَي المالك والخريجي، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأسرة تحرير "سبق" والتي آلمها الخبر تتقدم بالعزاء والمواساة للمالك ولذوي الفقيدة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

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