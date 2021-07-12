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البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات مليون و839 ألفًا والضحايا 71469

سجلت البرازيل 1071 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنها سجلت حتى الآن أكثر من مليون و839 ألف إصابة مؤكدة و71469 وفاة.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثاني على مستوى العالم في الإصابات بالفيروس خلف الولايات المتحدة.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجلت البرازيل 1071 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنها سجلت حتى الآن أكثر من مليون و839 ألف إصابة مؤكدة و71469 وفاة.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثاني على مستوى العالم في الإصابات بالفيروس خلف الولايات المتحدة.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:34 AM

البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات مليون و839 ألفًا والضحايا 71469

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل 1071 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنها سجلت حتى الآن أكثر من مليون و839 ألف إصابة مؤكدة و71469 وفاة.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثاني على مستوى العالم في الإصابات بالفيروس خلف الولايات المتحدة.

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