مدير جوازات نجران يُكَرّم الزميل "آل كليب"

كرّم مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، بحضور مساعده العقيد خالد العشيوان، صحيفة "سبق" ممثلة في محررها الزميل هادي آل كليب؛ وذلك نظير جهوده في التغطيات الإعلامية خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وإبراز ما قُدّم لضيوف الرحمن من خدمات أثناء دخولهم وخروجهم من منفذ الوديعة الحدودي.