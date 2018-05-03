الثانوية الـ 158 تقيم معرضًا فنيًّا لإبداعات طالباتها في حفل تخرجهن

اشتمل على لوحات فنية مبدعة تنم عن حس فني مرهف

أقامت المدرسة الثانوية الـ 158 للبنات معرضًا فنيًّا لإبداعات الطالبات في حفل تخرجهن. وحوى المعرض لوحات فنية مبدعة، وكان خلف هذا المعرض المعلمة فريال الهزاني.

وحرصت المدرسة بقيادة منى اليحيا على أن ترعى تميز طالباتها وإبداعاتهن، وتتبناهن حتى آخر لحظات وجودهن بالمدرسة.