الثانوية الـ 158 تقيم معرضًا فنيًّا لإبداعات طالباتها في حفل تخرجهن

الثانوية الـ 158 تقيم معرضًا فنيًّا لإبداعات طالباتها في حفل تخرجهن
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-05-03
أقامت المدرسة الثانوية الـ 158 للبنات معرضًا فنيًّا لإبداعات الطالبات في حفل تخرجهن. وحوى المعرض لوحات فنية مبدعة، وكان خلف هذا المعرض المعلمة فريال الهزاني.
وحرصت المدرسة بقيادة منى اليحيا على أن ترعى تميز طالباتها وإبداعاتهن، وتتبناهن حتى آخر لحظات وجودهن بالمدرسة.
03 مايو 2018 - 17 شعبان 1439
12:45 AM
اخر تعديل
03 مايو 2018 - 17 شعبان 1439
01:58 AM
الثانوية الـ 158 تقيم معرضًا فنيًّا لإبداعات طالباتها في حفل تخرجهن
اشتمل على لوحات فنية مبدعة تنم عن حس فني مرهف
أقامت المدرسة الثانوية الـ 158 للبنات معرضًا فنيًّا لإبداعات الطالبات في حفل تخرجهن. وحوى المعرض لوحات فنية مبدعة، وكان خلف هذا المعرض المعلمة فريال الهزاني.
وحرصت المدرسة بقيادة منى اليحيا على أن ترعى تميز طالباتها وإبداعاتهن، وتتبناهن حتى آخر لحظات وجودهن بالمدرسة.