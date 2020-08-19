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الرياض.. ربط إلكتروني بين "إرادة" و"الهلال الأحمر" لتطوير "إسعاف المرضى النفسيين"

"الشهري": يتيح معرفة بيانات وتفاصيل الحالات المنقولة قبل وصولها والاستعداد لاستقبالها

أطلق مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض خدمة الربط الإلكتروني وشاشة مؤشرات متابعة واستقبال الحالات الإسعافية التي تعاني من الأمراض النفسية والإدمان المنقولة بواسطة الفرق الميدانية للهيئة بالمنطقة.

وتم الإطلاق خلال زيارة وفد من فرع الهيئة برئاسة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية طلال العنزي، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي للمجمع بالنيابة الدكتور حسن بن رافع الشهري وعدد من المسؤولين في المجمع، جرى خلالها بحث سبل التعاون وآلية العمل.

وأوضح "الشهري" أن هذه الخدمة يتم من خلالها التواصل الإلكتروني بين قسم الإسعاف والطوارئ في المجمع وبرنامج "المسعف الإلكتروني" وغرفة العمليات في هيئة الهلال الأحمر، حيث يمكن معرفة بيانات وتفاصيل الحالات المنقولة قبل وصولها، والاستعداد لاستقبالها.

ويمكن كذلك تحديد أولوية وتصنيف الحالات، ومدة بقاء الفرقة الإسعافية في قسم الإسعاف والطوارئ في المجمع حتى مغادرتها، كما توفر أيضاً أرشفةً كاملة للإحصائيات والبيانات والتقارير الطبية الإسعافية الخاصة بالحالات التي نقلت سابقاً لقسم الإسعاف والطوارئ في المجمع.

وأشار "الشهري" إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة المتميزة بين فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي ومجمع إرادة والصحة النفسية التي سيكون لها الأثر الإيجابي على مستوى الخدمات الطبية النفسية الطارئة المقدمة للمرضى بمنطقة الرياض، كما أنه يسهم في تطوير جهود المجمع وبرامجه التي تصب في مصلحة المرضى وسرعة حصولهم على الخدمة.

مجمع إرادة والصحة النفسية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. ربط إلكتروني بين "إرادة" و"الهلال الأحمر" لتطوير "إسعاف المرضى النفسيين"
سبق

أطلق مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض خدمة الربط الإلكتروني وشاشة مؤشرات متابعة واستقبال الحالات الإسعافية التي تعاني من الأمراض النفسية والإدمان المنقولة بواسطة الفرق الميدانية للهيئة بالمنطقة.

وتم الإطلاق خلال زيارة وفد من فرع الهيئة برئاسة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية طلال العنزي، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي للمجمع بالنيابة الدكتور حسن بن رافع الشهري وعدد من المسؤولين في المجمع، جرى خلالها بحث سبل التعاون وآلية العمل.

وأوضح "الشهري" أن هذه الخدمة يتم من خلالها التواصل الإلكتروني بين قسم الإسعاف والطوارئ في المجمع وبرنامج "المسعف الإلكتروني" وغرفة العمليات في هيئة الهلال الأحمر، حيث يمكن معرفة بيانات وتفاصيل الحالات المنقولة قبل وصولها، والاستعداد لاستقبالها.

ويمكن كذلك تحديد أولوية وتصنيف الحالات، ومدة بقاء الفرقة الإسعافية في قسم الإسعاف والطوارئ في المجمع حتى مغادرتها، كما توفر أيضاً أرشفةً كاملة للإحصائيات والبيانات والتقارير الطبية الإسعافية الخاصة بالحالات التي نقلت سابقاً لقسم الإسعاف والطوارئ في المجمع.

وأشار "الشهري" إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة المتميزة بين فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي ومجمع إرادة والصحة النفسية التي سيكون لها الأثر الإيجابي على مستوى الخدمات الطبية النفسية الطارئة المقدمة للمرضى بمنطقة الرياض، كما أنه يسهم في تطوير جهود المجمع وبرامجه التي تصب في مصلحة المرضى وسرعة حصولهم على الخدمة.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
03:43 PM

الرياض.. ربط إلكتروني بين "إرادة" و"الهلال الأحمر" لتطوير "إسعاف المرضى النفسيين"

"الشهري": يتيح معرفة بيانات وتفاصيل الحالات المنقولة قبل وصولها والاستعداد لاستقبالها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض خدمة الربط الإلكتروني وشاشة مؤشرات متابعة واستقبال الحالات الإسعافية التي تعاني من الأمراض النفسية والإدمان المنقولة بواسطة الفرق الميدانية للهيئة بالمنطقة.

وتم الإطلاق خلال زيارة وفد من فرع الهيئة برئاسة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية طلال العنزي، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي للمجمع بالنيابة الدكتور حسن بن رافع الشهري وعدد من المسؤولين في المجمع، جرى خلالها بحث سبل التعاون وآلية العمل.

وأوضح "الشهري" أن هذه الخدمة يتم من خلالها التواصل الإلكتروني بين قسم الإسعاف والطوارئ في المجمع وبرنامج "المسعف الإلكتروني" وغرفة العمليات في هيئة الهلال الأحمر، حيث يمكن معرفة بيانات وتفاصيل الحالات المنقولة قبل وصولها، والاستعداد لاستقبالها.

ويمكن كذلك تحديد أولوية وتصنيف الحالات، ومدة بقاء الفرقة الإسعافية في قسم الإسعاف والطوارئ في المجمع حتى مغادرتها، كما توفر أيضاً أرشفةً كاملة للإحصائيات والبيانات والتقارير الطبية الإسعافية الخاصة بالحالات التي نقلت سابقاً لقسم الإسعاف والطوارئ في المجمع.

وأشار "الشهري" إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة المتميزة بين فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي ومجمع إرادة والصحة النفسية التي سيكون لها الأثر الإيجابي على مستوى الخدمات الطبية النفسية الطارئة المقدمة للمرضى بمنطقة الرياض، كما أنه يسهم في تطوير جهود المجمع وبرامجه التي تصب في مصلحة المرضى وسرعة حصولهم على الخدمة.

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