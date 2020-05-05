"الصحة" تسجل أكبر رقم لحالات التعافي من فيروس كورونا..955

الرياض تسجل النسبة الأعلى من متعافي "كورونا"بـ1407 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم، أكبر عدد حالات تعافي في يوم واحد منذ تسجيل أول حالة إصابة في المملكة.

‏وأعلن المتحدث باسم الوزارة عن تعافي 955 حالة جديدة من ‫فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، حيث بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 5431 حالة .

وسجلت العاصمة الرياض النصيب الأكبر من عدد المتعافين من فيروس "كورونا" اليوم الثلاثاء، حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 1407 حالات.

وجاء في المرتبة الثانية مكة المكرمة بـ1145 حالة، ثم جدة بـ975 حالة، ثم المدينة بـ431 ثم الدمام بـ306 حالة. وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن ومحافظات المملكة.