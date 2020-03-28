النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

"كورونا" يصيب شخصين جديدين في ليبيا

بعد أسبوع من الإعلان عن الحالة الأولى

ذكرت السلطات الليبية اليوم (السبت)، أنها سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، بعد الإعلان عن أول إصابة في البلاد الأسبوع الماضي.

وبيّن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن الحالتين الجديدتين اكتُشفتا في مدينتي طرابلس ومصراتة، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى، وفقًا لـ"رويترز".

من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية ووكالات أخرى من أن القتال الدائر داخل طرابلس سيجعل منع تفشي فيروس كورونا في ليبيا أصعب بكثير.

وكانت الإصابة الأولى التي أُعلن عنها الاثنين الماضي لرجل عاد إلى ليبيا من الخارج في الآونة الأخيرة.

وتصاعد القتال مجددًا الأسبوع الماضي مع نشوب معارك على عددٍ من الجبهات بعد عمليات توريد أسلحة ونقل مقاتلين أجانب استمرت شهورًا مما يخالف حظرًا على إرسال السلاح إلى ليبيا.

فيروس كورونا الجديد ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"كورونا" يصيب شخصين جديدين في ليبيا
سبق

ذكرت السلطات الليبية اليوم (السبت)، أنها سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، بعد الإعلان عن أول إصابة في البلاد الأسبوع الماضي.

وبيّن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن الحالتين الجديدتين اكتُشفتا في مدينتي طرابلس ومصراتة، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى، وفقًا لـ"رويترز".

من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية ووكالات أخرى من أن القتال الدائر داخل طرابلس سيجعل منع تفشي فيروس كورونا في ليبيا أصعب بكثير.

وكانت الإصابة الأولى التي أُعلن عنها الاثنين الماضي لرجل عاد إلى ليبيا من الخارج في الآونة الأخيرة.

وتصاعد القتال مجددًا الأسبوع الماضي مع نشوب معارك على عددٍ من الجبهات بعد عمليات توريد أسلحة ونقل مقاتلين أجانب استمرت شهورًا مما يخالف حظرًا على إرسال السلاح إلى ليبيا.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:40 PM

"كورونا" يصيب شخصين جديدين في ليبيا

بعد أسبوع من الإعلان عن الحالة الأولى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
588

ذكرت السلطات الليبية اليوم (السبت)، أنها سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، بعد الإعلان عن أول إصابة في البلاد الأسبوع الماضي.

وبيّن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن الحالتين الجديدتين اكتُشفتا في مدينتي طرابلس ومصراتة، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى، وفقًا لـ"رويترز".

من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية ووكالات أخرى من أن القتال الدائر داخل طرابلس سيجعل منع تفشي فيروس كورونا في ليبيا أصعب بكثير.

وكانت الإصابة الأولى التي أُعلن عنها الاثنين الماضي لرجل عاد إلى ليبيا من الخارج في الآونة الأخيرة.

وتصاعد القتال مجددًا الأسبوع الماضي مع نشوب معارك على عددٍ من الجبهات بعد عمليات توريد أسلحة ونقل مقاتلين أجانب استمرت شهورًا مما يخالف حظرًا على إرسال السلاح إلى ليبيا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,278
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,740

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة