"كورونا" يصيب شخصين جديدين في ليبيا

بعد أسبوع من الإعلان عن الحالة الأولى

ذكرت السلطات الليبية اليوم (السبت)، أنها سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، بعد الإعلان عن أول إصابة في البلاد الأسبوع الماضي.

وبيّن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن الحالتين الجديدتين اكتُشفتا في مدينتي طرابلس ومصراتة، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى، وفقًا لـ"رويترز".

من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية ووكالات أخرى من أن القتال الدائر داخل طرابلس سيجعل منع تفشي فيروس كورونا في ليبيا أصعب بكثير.

وكانت الإصابة الأولى التي أُعلن عنها الاثنين الماضي لرجل عاد إلى ليبيا من الخارج في الآونة الأخيرة.

وتصاعد القتال مجددًا الأسبوع الماضي مع نشوب معارك على عددٍ من الجبهات بعد عمليات توريد أسلحة ونقل مقاتلين أجانب استمرت شهورًا مما يخالف حظرًا على إرسال السلاح إلى ليبيا.