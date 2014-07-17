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عبّارة تصريف مياه تثير مخاوف مرتادي طريق "سحر آل عاصم"

تطرح عددًا من التساؤلات كونها مكشوفة وتقع على قارعة الطريق

أبدى عدد من مرتادي طريق محايل رجال ألمع تخوفهم من ‏عبّارة لتصريف مياه الأمطار مكشوفة، تقع على قارعة الطريق، وتحديدًا بـ"سحر آل عاصم".

وقال المواطن حسن الشديدي إن العبّارة تشكل خطرًا كبيرًا، وتتربص بالمركبات والبشر والدواب، ولا يفصل بينها وبين الطريق العام سوى أقل من مترَيْن.

وطرح "الشديدي" تساؤلات عدة، منها: لماذا لم يُعمل لها مصدات كأقل تقدير؟ أين وسائل السلامة على الطرق؟ ومَن المسؤول عن هذا؟

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عبّارة تصريف مياه تثير مخاوف مرتادي طريق "سحر آل عاصم"
سبق

أبدى عدد من مرتادي طريق محايل رجال ألمع تخوفهم من ‏عبّارة لتصريف مياه الأمطار مكشوفة، تقع على قارعة الطريق، وتحديدًا بـ"سحر آل عاصم".

وقال المواطن حسن الشديدي إن العبّارة تشكل خطرًا كبيرًا، وتتربص بالمركبات والبشر والدواب، ولا يفصل بينها وبين الطريق العام سوى أقل من مترَيْن.

وطرح "الشديدي" تساؤلات عدة، منها: لماذا لم يُعمل لها مصدات كأقل تقدير؟ أين وسائل السلامة على الطرق؟ ومَن المسؤول عن هذا؟

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
10:08 PM

عبّارة تصريف مياه تثير مخاوف مرتادي طريق "سحر آل عاصم"

تطرح عددًا من التساؤلات كونها مكشوفة وتقع على قارعة الطريق

A A A
محمد طيران - الرياض
0
94

أبدى عدد من مرتادي طريق محايل رجال ألمع تخوفهم من ‏عبّارة لتصريف مياه الأمطار مكشوفة، تقع على قارعة الطريق، وتحديدًا بـ"سحر آل عاصم".

وقال المواطن حسن الشديدي إن العبّارة تشكل خطرًا كبيرًا، وتتربص بالمركبات والبشر والدواب، ولا يفصل بينها وبين الطريق العام سوى أقل من مترَيْن.

وطرح "الشديدي" تساؤلات عدة، منها: لماذا لم يُعمل لها مصدات كأقل تقدير؟ أين وسائل السلامة على الطرق؟ ومَن المسؤول عن هذا؟

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
22,265
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,123
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,979
29 مليار ..

29 مليار ..

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19,050

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