النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": سماء صحوة وغيوم جزئية وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مرتفعات 4 مناطق

تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيا ولا تزال الفرصة مهيأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة، كما يستمر التوقُّع بتكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تتحوّل خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين، باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": سماء صحوة وغيوم جزئية وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مرتفعات 4 مناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيا ولا تزال الفرصة مهيأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة، كما يستمر التوقُّع بتكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تتحوّل خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين، باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
08:09 AM

"الأرصاد": سماء صحوة وغيوم جزئية وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مرتفعات 4 مناطق

تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,810

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيا ولا تزال الفرصة مهيأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة، كما يستمر التوقُّع بتكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تتحوّل خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين، باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,766
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,010
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,101

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة