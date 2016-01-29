جامعة شقراء تدخل تصنيف Scimago الدولي وتحقق المركز الـ16 سعودياً

نالت المرتبة الـ10 في الأبحاث والـ18 في الابتكار.. والـ11 في التأثير المجتمعي

دخلت جامعة شقراء تصنيف "Scimago" الدولي للعام 2020م، حيث حققت المركز الـ16 في التصنيف العام على مستوى الجامعات السعودية في الإصدار الحديث، من بين 29 جامعة سعودية شملها التصنيف، وتمكنت الجامعة من تحقيق مكانة بارزة بين هذه الجامعات الكبيرة خلال هذا العام.

ويعد تصنيف "Scimago" من التصنيفات الدولية المهمة التي تعتمد على ثلاث ركائز وهي: البحث العلمي، والابتكار، والتأثير المجتمعي، حيث حققت الجامعة المرتبة العاشرة في مجال الأبحاث العلمية المنشورة على مستوى الجامعات السعودية.

ويعدّ البحث العلمي من أهم أدوات تقييم الجامعات التي يقاس بها الأداء العلمي بكمية الأبحاث المنشورة وتأثيرها في المجتمع العلمي وكذلك جودة مخرجات الأبحاث للمؤسسة التعليمية.

وحلّت الجامعة في المرتبة الثامنة عشرة على مستوى جامعات المملكة، في مجال الابتكار الذي يتم احتسابه بناء على عدد براءات الاختراع المسجلة للمؤسسة التعليمية وعدد الاستشهادات على أبحاثها العلمية.

واحتلت الجامعة المرتبة "11" بين الجامعات السعودية في التأثير المجتمعي، والذي يعتمد بشكل جوهري على حجم الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة، ومدى ظهور الجامعة في منصّات التواصل الاجتماعي.