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شاهد.. حريق هائل يلتهم محل تنجيد كنب بقوز القنفذة.. و"المدني" يتدخل

"الفرق" تحاول السيطرة عليه بهدف منعه من الامتداد للمحلات المجاورة

علمت "سبق" بأن فرق الدفاع المدني بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة تحاول الآن السيطرة على حريق هائل شب في محل لتنجيد الكنب والباطرمة ومنعه من الانتقال للمحلات المجاورة.

وكانت غرفة العمليات والسيطرة بإدارة الدفاع المدني بالمحافظة قد تلقت بلاغاً باندلاع حريق في أحد محلات تنجيد الكنب بإحدى المجمعات بمركز القوز، وعلى الفور تم تحريك فرق الإطفاء والسلامة والإنقاذ للموقع، حيث ما زالت الفرق تحاول إخماد الحريق ومنعه من الانتقال للمواقع الأخرى بالمجمع.

كما باشر الحادث فرقة من الهلال الأحمر بالقوز، وكذلك مشاركة فرق من الدوريات الأمنية والمرور بالمحافظة، حيث حضرت في موقع الحادث لتنظيم السير، والعمل على إبعاد المتجمهرين عن الموقع.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من المصدر.

الدفاع المدني محافظة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. حريق هائل يلتهم محل تنجيد كنب بقوز القنفذة.. و"المدني" يتدخل
سبق

علمت "سبق" بأن فرق الدفاع المدني بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة تحاول الآن السيطرة على حريق هائل شب في محل لتنجيد الكنب والباطرمة ومنعه من الانتقال للمحلات المجاورة.

وكانت غرفة العمليات والسيطرة بإدارة الدفاع المدني بالمحافظة قد تلقت بلاغاً باندلاع حريق في أحد محلات تنجيد الكنب بإحدى المجمعات بمركز القوز، وعلى الفور تم تحريك فرق الإطفاء والسلامة والإنقاذ للموقع، حيث ما زالت الفرق تحاول إخماد الحريق ومنعه من الانتقال للمواقع الأخرى بالمجمع.

كما باشر الحادث فرقة من الهلال الأحمر بالقوز، وكذلك مشاركة فرق من الدوريات الأمنية والمرور بالمحافظة، حيث حضرت في موقع الحادث لتنظيم السير، والعمل على إبعاد المتجمهرين عن الموقع.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من المصدر.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
01:05 PM

شاهد.. حريق هائل يلتهم محل تنجيد كنب بقوز القنفذة.. و"المدني" يتدخل

"الفرق" تحاول السيطرة عليه بهدف منعه من الامتداد للمحلات المجاورة

A A A
علي السحاري - القنفذة
0
957

علمت "سبق" بأن فرق الدفاع المدني بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة تحاول الآن السيطرة على حريق هائل شب في محل لتنجيد الكنب والباطرمة ومنعه من الانتقال للمحلات المجاورة.

وكانت غرفة العمليات والسيطرة بإدارة الدفاع المدني بالمحافظة قد تلقت بلاغاً باندلاع حريق في أحد محلات تنجيد الكنب بإحدى المجمعات بمركز القوز، وعلى الفور تم تحريك فرق الإطفاء والسلامة والإنقاذ للموقع، حيث ما زالت الفرق تحاول إخماد الحريق ومنعه من الانتقال للمواقع الأخرى بالمجمع.

كما باشر الحادث فرقة من الهلال الأحمر بالقوز، وكذلك مشاركة فرق من الدوريات الأمنية والمرور بالمحافظة، حيث حضرت في موقع الحادث لتنظيم السير، والعمل على إبعاد المتجمهرين عن الموقع.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من المصدر.

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