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"الأحوال المدنية": مستمرون في تقديم الخدمات الإلكترونية خلال إجازة العيد

عبر منصة "أبشر" وإيصال الوثائق الصادرة عبر العنوان الوطني من خلال البريد

أكّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، وإيصال الوثائق الصادرة عبر العنوان الوطني للمواطنين من خلال البريد السعودي.

وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة التي يبلغ عددها 13 مركزاً ستواصل عملها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مبينةً أن إجازة عيد الفطر المبارك لا تحتسب من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب دفع الغرامات المالية.

وبيّن المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية المتوافرة حالياً في منصة أبشر، هي: خدمة "تسجيل المواليد"، وخدمة "إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج"، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات"، وخدمة "الإبلاغ عن الوثائق المفقودة"، وخدمة "بياناتي"، وخدمة "الاستعلام عن المعاملات المتداولة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأحوال المدنية": مستمرون في تقديم الخدمات الإلكترونية خلال إجازة العيد
سبق

أكّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، وإيصال الوثائق الصادرة عبر العنوان الوطني للمواطنين من خلال البريد السعودي.

وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة التي يبلغ عددها 13 مركزاً ستواصل عملها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مبينةً أن إجازة عيد الفطر المبارك لا تحتسب من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب دفع الغرامات المالية.

وبيّن المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية المتوافرة حالياً في منصة أبشر، هي: خدمة "تسجيل المواليد"، وخدمة "إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج"، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات"، وخدمة "الإبلاغ عن الوثائق المفقودة"، وخدمة "بياناتي"، وخدمة "الاستعلام عن المعاملات المتداولة".

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
12:50 PM

"الأحوال المدنية": مستمرون في تقديم الخدمات الإلكترونية خلال إجازة العيد

عبر منصة "أبشر" وإيصال الوثائق الصادرة عبر العنوان الوطني من خلال البريد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، وإيصال الوثائق الصادرة عبر العنوان الوطني للمواطنين من خلال البريد السعودي.

وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة التي يبلغ عددها 13 مركزاً ستواصل عملها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مبينةً أن إجازة عيد الفطر المبارك لا تحتسب من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب دفع الغرامات المالية.

وبيّن المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية المتوافرة حالياً في منصة أبشر، هي: خدمة "تسجيل المواليد"، وخدمة "إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج"، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات"، وخدمة "الإبلاغ عن الوثائق المفقودة"، وخدمة "بياناتي"، وخدمة "الاستعلام عن المعاملات المتداولة".

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