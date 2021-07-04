النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

"طبيب روماتيزم": هذا هو الحل للحصول على "فيتامين الشمس" في ظل ارتفاع درجات الحرارة

قال إن نقصه يؤثر على مناعة الجسم ويمهد لهشاشة العظام مع مرور الزمن

كشف الدكتور ضياء حسين، الحاصل على دكتوراه الروماتيزم من بريطانيا، عن أن التعرض لأشعة الشمس والحصول على فيتامين D خلال الأيام الحالية تزامنًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة؛ قد يصبح مشكلة يواجهها الكثير من أفراد المجتمع.

وأوضح أن أهم حلول لمواجهة تلك المشكلة هي تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين D، إذ إن نقصه يؤدي لضعف الجهاز المناعي، وقد يصيب البعض باكتئاب وقلق في دورة النوم؛ لعدم وجود فارق بين الليل والنهار.

وأبان أن أهمية فيتامين D ترجع إلى أنه يساعد على امتصاص الكالسيوم، وبالتالي فإن له دورًا حيويًّا في بناء العظام وتكوينها، ما يقي من هشاشتها، كما يرفع من مناعة الجسم وقدرته على مقاومة الأمراض المعدية، وكذلك أمراض القلب والمناعة والأمراض العقلية، كما يوفر حماية ضد عدة أنواع من الأمراض المستعصية، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يتم إنتاجه عندما تتواجد في الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن أشعة الشمس بالجلد وتحفز تكوينه، يوجد أيضاً بشكل طبيعي في بعض المنتجات الحيوانية، بما في ذلك الأسماك الزيتية والبيض واللحوم، إذ يعاني أكثر من 50% من سكان العالم أعراض نقص هذا الفيتامين، خاصة كبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة.

وأشار بأن نقص فيتامين D في الجسم من الأمراض الصامتة التي لا يشعر بها الشخص من بداية ظهورها، ولكن مع وصولها إلى مرحلة أقل تبدأ الأعراض في الظهور مثل الخمول والكسل والآلام في العظام تتحول بعدها إلى هشاشة عظام، ويصبح معها الشخص عرضة للكسور مجرد أي ضربة حتى لو كانت بسيطة؛ لأن نقص الفيتامين يعد من الأسباب الرئيسية لهشاشة العظام.

ولفت بأن الكثافة العظمية تصل عند الإنسان إلى ذروتها بين عمر 25 و30، وبعد ذلك يبدأ يخسر ما مقداره 4 بالألف من قوة عظامه كل سنة، ولكن السيدة بعد انقطاع الطمث فإن فقدانها للكتلة العظمية يكون أكبر بكثير عن الرجل، حيث تصل نسبة الفقدان عندهن إلى 3% كل سنة، فمعظم النساء لا يتمتعن في سن انقطاع الطمث بحياة صحية تسمح لهن بتعويض ما فقدن من الكثافة العظمية.

وأضاف أن ارتفاع معدل انتشار نقص فيتامين D في المجتمع، يحتم التشخيص المبكر قدر الإمكان، بجانب التوعية على جميع المستويات، خصوصًا عند صغار السن لسلامة نمو عظامهم، ووقايتهم عندما يكبرون من خطر هشاشة العظام وأي تشوهات في العظام، قد تنتج بسبب نقص هذا الفيتامين، وضرورة ترسيخ طرق الوقاية من نقصه لدى أطفال المدارس وتعزيز أساليب الحياة الصحية لديهم عن طريق التوعية الجادة.

وقال الدكتور حسين إن ذلك الفيتامين يتوفر بكميات متفاوتة في بعض المصادر الغذائية المتوفرة بالأسواق، فزيت كبد الحوت وكبد القرش وكبد سمك الهلبوت والأسماك الدهنية مثل التونة والسردين والماكريل والرنجة، مصادر جيدة لفيتامين D، كذلك فإن المحار والكافيار بأنواعه تتوفر بها كميات لا بأس بها من الفيتامين، كذلك الحليب وخصوصًا كامل الدسم، والبيض، وجبنة الريكوتا، ومن المصادر النباتية الحبوب المدعمة فهي من أكثر الأطعمة النباتية الغنية بالفيتامين التي غالبًا ما تؤكل مع الحليب، وينصح بتناول الأنواع التي يقل بها نسبة السكر والمشروم (الفطر)، وخصوصًا التي تعرضت للتجفيف تحت الشمس، وأيضاً هناك أغذية مدعومة بفيتامين D مثل الحليب ومشتقاته، وبعض أنواع عصير البرتقال وبعض حبوب الإفطار، إضافة إلى المكملات الغذائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"طبيب روماتيزم": هذا هو الحل للحصول على "فيتامين الشمس" في ظل ارتفاع درجات الحرارة
سبق

كشف الدكتور ضياء حسين، الحاصل على دكتوراه الروماتيزم من بريطانيا، عن أن التعرض لأشعة الشمس والحصول على فيتامين D خلال الأيام الحالية تزامنًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة؛ قد يصبح مشكلة يواجهها الكثير من أفراد المجتمع.

وأوضح أن أهم حلول لمواجهة تلك المشكلة هي تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين D، إذ إن نقصه يؤدي لضعف الجهاز المناعي، وقد يصيب البعض باكتئاب وقلق في دورة النوم؛ لعدم وجود فارق بين الليل والنهار.

وأبان أن أهمية فيتامين D ترجع إلى أنه يساعد على امتصاص الكالسيوم، وبالتالي فإن له دورًا حيويًّا في بناء العظام وتكوينها، ما يقي من هشاشتها، كما يرفع من مناعة الجسم وقدرته على مقاومة الأمراض المعدية، وكذلك أمراض القلب والمناعة والأمراض العقلية، كما يوفر حماية ضد عدة أنواع من الأمراض المستعصية، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يتم إنتاجه عندما تتواجد في الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن أشعة الشمس بالجلد وتحفز تكوينه، يوجد أيضاً بشكل طبيعي في بعض المنتجات الحيوانية، بما في ذلك الأسماك الزيتية والبيض واللحوم، إذ يعاني أكثر من 50% من سكان العالم أعراض نقص هذا الفيتامين، خاصة كبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة.

وأشار بأن نقص فيتامين D في الجسم من الأمراض الصامتة التي لا يشعر بها الشخص من بداية ظهورها، ولكن مع وصولها إلى مرحلة أقل تبدأ الأعراض في الظهور مثل الخمول والكسل والآلام في العظام تتحول بعدها إلى هشاشة عظام، ويصبح معها الشخص عرضة للكسور مجرد أي ضربة حتى لو كانت بسيطة؛ لأن نقص الفيتامين يعد من الأسباب الرئيسية لهشاشة العظام.

ولفت بأن الكثافة العظمية تصل عند الإنسان إلى ذروتها بين عمر 25 و30، وبعد ذلك يبدأ يخسر ما مقداره 4 بالألف من قوة عظامه كل سنة، ولكن السيدة بعد انقطاع الطمث فإن فقدانها للكتلة العظمية يكون أكبر بكثير عن الرجل، حيث تصل نسبة الفقدان عندهن إلى 3% كل سنة، فمعظم النساء لا يتمتعن في سن انقطاع الطمث بحياة صحية تسمح لهن بتعويض ما فقدن من الكثافة العظمية.

وأضاف أن ارتفاع معدل انتشار نقص فيتامين D في المجتمع، يحتم التشخيص المبكر قدر الإمكان، بجانب التوعية على جميع المستويات، خصوصًا عند صغار السن لسلامة نمو عظامهم، ووقايتهم عندما يكبرون من خطر هشاشة العظام وأي تشوهات في العظام، قد تنتج بسبب نقص هذا الفيتامين، وضرورة ترسيخ طرق الوقاية من نقصه لدى أطفال المدارس وتعزيز أساليب الحياة الصحية لديهم عن طريق التوعية الجادة.

وقال الدكتور حسين إن ذلك الفيتامين يتوفر بكميات متفاوتة في بعض المصادر الغذائية المتوفرة بالأسواق، فزيت كبد الحوت وكبد القرش وكبد سمك الهلبوت والأسماك الدهنية مثل التونة والسردين والماكريل والرنجة، مصادر جيدة لفيتامين D، كذلك فإن المحار والكافيار بأنواعه تتوفر بها كميات لا بأس بها من الفيتامين، كذلك الحليب وخصوصًا كامل الدسم، والبيض، وجبنة الريكوتا، ومن المصادر النباتية الحبوب المدعمة فهي من أكثر الأطعمة النباتية الغنية بالفيتامين التي غالبًا ما تؤكل مع الحليب، وينصح بتناول الأنواع التي يقل بها نسبة السكر والمشروم (الفطر)، وخصوصًا التي تعرضت للتجفيف تحت الشمس، وأيضاً هناك أغذية مدعومة بفيتامين D مثل الحليب ومشتقاته، وبعض أنواع عصير البرتقال وبعض حبوب الإفطار، إضافة إلى المكملات الغذائية.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
07:24 PM

"طبيب روماتيزم": هذا هو الحل للحصول على "فيتامين الشمس" في ظل ارتفاع درجات الحرارة

قال إن نقصه يؤثر على مناعة الجسم ويمهد لهشاشة العظام مع مرور الزمن

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
33,478

كشف الدكتور ضياء حسين، الحاصل على دكتوراه الروماتيزم من بريطانيا، عن أن التعرض لأشعة الشمس والحصول على فيتامين D خلال الأيام الحالية تزامنًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة؛ قد يصبح مشكلة يواجهها الكثير من أفراد المجتمع.

وأوضح أن أهم حلول لمواجهة تلك المشكلة هي تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين D، إذ إن نقصه يؤدي لضعف الجهاز المناعي، وقد يصيب البعض باكتئاب وقلق في دورة النوم؛ لعدم وجود فارق بين الليل والنهار.

وأبان أن أهمية فيتامين D ترجع إلى أنه يساعد على امتصاص الكالسيوم، وبالتالي فإن له دورًا حيويًّا في بناء العظام وتكوينها، ما يقي من هشاشتها، كما يرفع من مناعة الجسم وقدرته على مقاومة الأمراض المعدية، وكذلك أمراض القلب والمناعة والأمراض العقلية، كما يوفر حماية ضد عدة أنواع من الأمراض المستعصية، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يتم إنتاجه عندما تتواجد في الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن أشعة الشمس بالجلد وتحفز تكوينه، يوجد أيضاً بشكل طبيعي في بعض المنتجات الحيوانية، بما في ذلك الأسماك الزيتية والبيض واللحوم، إذ يعاني أكثر من 50% من سكان العالم أعراض نقص هذا الفيتامين، خاصة كبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة.

وأشار بأن نقص فيتامين D في الجسم من الأمراض الصامتة التي لا يشعر بها الشخص من بداية ظهورها، ولكن مع وصولها إلى مرحلة أقل تبدأ الأعراض في الظهور مثل الخمول والكسل والآلام في العظام تتحول بعدها إلى هشاشة عظام، ويصبح معها الشخص عرضة للكسور مجرد أي ضربة حتى لو كانت بسيطة؛ لأن نقص الفيتامين يعد من الأسباب الرئيسية لهشاشة العظام.

ولفت بأن الكثافة العظمية تصل عند الإنسان إلى ذروتها بين عمر 25 و30، وبعد ذلك يبدأ يخسر ما مقداره 4 بالألف من قوة عظامه كل سنة، ولكن السيدة بعد انقطاع الطمث فإن فقدانها للكتلة العظمية يكون أكبر بكثير عن الرجل، حيث تصل نسبة الفقدان عندهن إلى 3% كل سنة، فمعظم النساء لا يتمتعن في سن انقطاع الطمث بحياة صحية تسمح لهن بتعويض ما فقدن من الكثافة العظمية.

وأضاف أن ارتفاع معدل انتشار نقص فيتامين D في المجتمع، يحتم التشخيص المبكر قدر الإمكان، بجانب التوعية على جميع المستويات، خصوصًا عند صغار السن لسلامة نمو عظامهم، ووقايتهم عندما يكبرون من خطر هشاشة العظام وأي تشوهات في العظام، قد تنتج بسبب نقص هذا الفيتامين، وضرورة ترسيخ طرق الوقاية من نقصه لدى أطفال المدارس وتعزيز أساليب الحياة الصحية لديهم عن طريق التوعية الجادة.

وقال الدكتور حسين إن ذلك الفيتامين يتوفر بكميات متفاوتة في بعض المصادر الغذائية المتوفرة بالأسواق، فزيت كبد الحوت وكبد القرش وكبد سمك الهلبوت والأسماك الدهنية مثل التونة والسردين والماكريل والرنجة، مصادر جيدة لفيتامين D، كذلك فإن المحار والكافيار بأنواعه تتوفر بها كميات لا بأس بها من الفيتامين، كذلك الحليب وخصوصًا كامل الدسم، والبيض، وجبنة الريكوتا، ومن المصادر النباتية الحبوب المدعمة فهي من أكثر الأطعمة النباتية الغنية بالفيتامين التي غالبًا ما تؤكل مع الحليب، وينصح بتناول الأنواع التي يقل بها نسبة السكر والمشروم (الفطر)، وخصوصًا التي تعرضت للتجفيف تحت الشمس، وأيضاً هناك أغذية مدعومة بفيتامين D مثل الحليب ومشتقاته، وبعض أنواع عصير البرتقال وبعض حبوب الإفطار، إضافة إلى المكملات الغذائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة