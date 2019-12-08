النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أول سائح أوروبي يزور السعودية بسيارته.. و"الجوف" أولى محطاته

خص "سبق" بحديث مختصر

بوصفه أول سائح أوروبي يزورها بمركبته، زار السائح الألماني "ذا أوربين رفائيل" السعودية بتأشيرة، استخرجها من السفارة السعودية بالأردن، وكانت منطقة الجوف أولى محطاته.

وفور وصول السائح الألماني إلى الجوف استقبله فرع السياحة بالمنطقة، وتجول في قلعة مارد بدومة الجندل، التي تحتوي على منطقة أثرية، ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وأحياء قديمة نحو حي الدرع الأثري، وأسواق مبنية من الحجارة والطين، وسور دومة الجندل، وسوقها التراثي، ثم زار لاحقًا مدينة سكاكا، وتجول في آثارها مسجلاً إعجابه بالمنطقة، وحسن استقبال أهلها، وكرم الضيافة.

وكان المرشد السياحي "سلمان الدواس" قد اصطحب "رفائيل" في رحلة داخل محافظة دومة الجندل، استمرت يومَيْن.

وخص "الدواس" صحيفة "سبق" بحديث مختصر للرحالة مترجمًا، قال فيها: "السلام عليكم. نحن عائلة صغيرة من ألمانيا، بدأت رحلتنا من ألمانيا إلى اليونان، ثم قمنا بزيارة بعض البلدان العربية كالأردن، ونحن الآن في السعودية. فخورون اليوم بكوننا أول كرنفال أوروبي يصل إلى السعودية. قمنا بزيارة سكاكا، ثم سنزور العلا وجدة وأبها، ونتطلع لاكتشاف المزيد عن هذه الدولة الرائعة التي كانت دولة غامضة بالنسبة لنا قبل السماح للسياح بدخولها".

وأضاف: "نحن سعداء جدًّا لأننا هنا في السعودية. لاحقا سنقوم بزيارة عُمان، والإمارات، والهند، والصين، وأخيرًا منغوليا، وبعدها سوف نحدد وجهتنا".

واختتم قائلاً: "خضنا تجربة ممتعة هنا في السعودية. شكرًا لكم".

الجوف السائح الألماني ذا أوربين رفائيل السفارة السعودية بالأردن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أول سائح أوروبي يزور السعودية بسيارته.. و"الجوف" أولى محطاته
سبق

بوصفه أول سائح أوروبي يزورها بمركبته، زار السائح الألماني "ذا أوربين رفائيل" السعودية بتأشيرة، استخرجها من السفارة السعودية بالأردن، وكانت منطقة الجوف أولى محطاته.

وفور وصول السائح الألماني إلى الجوف استقبله فرع السياحة بالمنطقة، وتجول في قلعة مارد بدومة الجندل، التي تحتوي على منطقة أثرية، ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وأحياء قديمة نحو حي الدرع الأثري، وأسواق مبنية من الحجارة والطين، وسور دومة الجندل، وسوقها التراثي، ثم زار لاحقًا مدينة سكاكا، وتجول في آثارها مسجلاً إعجابه بالمنطقة، وحسن استقبال أهلها، وكرم الضيافة.

وكان المرشد السياحي "سلمان الدواس" قد اصطحب "رفائيل" في رحلة داخل محافظة دومة الجندل، استمرت يومَيْن.

وخص "الدواس" صحيفة "سبق" بحديث مختصر للرحالة مترجمًا، قال فيها: "السلام عليكم. نحن عائلة صغيرة من ألمانيا، بدأت رحلتنا من ألمانيا إلى اليونان، ثم قمنا بزيارة بعض البلدان العربية كالأردن، ونحن الآن في السعودية. فخورون اليوم بكوننا أول كرنفال أوروبي يصل إلى السعودية. قمنا بزيارة سكاكا، ثم سنزور العلا وجدة وأبها، ونتطلع لاكتشاف المزيد عن هذه الدولة الرائعة التي كانت دولة غامضة بالنسبة لنا قبل السماح للسياح بدخولها".

وأضاف: "نحن سعداء جدًّا لأننا هنا في السعودية. لاحقا سنقوم بزيارة عُمان، والإمارات، والهند، والصين، وأخيرًا منغوليا، وبعدها سوف نحدد وجهتنا".

واختتم قائلاً: "خضنا تجربة ممتعة هنا في السعودية. شكرًا لكم".

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
09:18 PM

أول سائح أوروبي يزور السعودية بسيارته.. و"الجوف" أولى محطاته

خص "سبق" بحديث مختصر

A A A
مهنا التميمي - الجوف
5
9,143

بوصفه أول سائح أوروبي يزورها بمركبته، زار السائح الألماني "ذا أوربين رفائيل" السعودية بتأشيرة، استخرجها من السفارة السعودية بالأردن، وكانت منطقة الجوف أولى محطاته.

وفور وصول السائح الألماني إلى الجوف استقبله فرع السياحة بالمنطقة، وتجول في قلعة مارد بدومة الجندل، التي تحتوي على منطقة أثرية، ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وأحياء قديمة نحو حي الدرع الأثري، وأسواق مبنية من الحجارة والطين، وسور دومة الجندل، وسوقها التراثي، ثم زار لاحقًا مدينة سكاكا، وتجول في آثارها مسجلاً إعجابه بالمنطقة، وحسن استقبال أهلها، وكرم الضيافة.

وكان المرشد السياحي "سلمان الدواس" قد اصطحب "رفائيل" في رحلة داخل محافظة دومة الجندل، استمرت يومَيْن.

وخص "الدواس" صحيفة "سبق" بحديث مختصر للرحالة مترجمًا، قال فيها: "السلام عليكم. نحن عائلة صغيرة من ألمانيا، بدأت رحلتنا من ألمانيا إلى اليونان، ثم قمنا بزيارة بعض البلدان العربية كالأردن، ونحن الآن في السعودية. فخورون اليوم بكوننا أول كرنفال أوروبي يصل إلى السعودية. قمنا بزيارة سكاكا، ثم سنزور العلا وجدة وأبها، ونتطلع لاكتشاف المزيد عن هذه الدولة الرائعة التي كانت دولة غامضة بالنسبة لنا قبل السماح للسياح بدخولها".

وأضاف: "نحن سعداء جدًّا لأننا هنا في السعودية. لاحقا سنقوم بزيارة عُمان، والإمارات، والهند، والصين، وأخيرًا منغوليا، وبعدها سوف نحدد وجهتنا".

واختتم قائلاً: "خضنا تجربة ممتعة هنا في السعودية. شكرًا لكم".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,791
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,004
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,345
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,772

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة