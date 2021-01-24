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رغم كورونا... ارتفاع التراخيص الإعلامية والتصنيف والفسح في 2021

من خلال أنظمة وتشريعات تمكّنت من تسريع عجلة التطور في القطاع

حققت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ارتفاعا لافتًا في عمليات الترخيص والتصنيف والفسح بنسبة متوسطها (28.5%) خلال عام 2021م مقارنةً بالعام الذي سبقه، رغم تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك من خلال العمل المستمر على مراجعة أنظمتها وتشريعاتها تمكنت من تسريع عجلة التطور في القطاع الإعلامي، عبر تسهيل إجراءات العمليات وأتمتتها ليكون رافدًا استراتيجيًا من روافد الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص عمليات الترخيص، صدر 1226 ترخيصًا إعلاميًّا و494 شهادة عدم ممانعة، مسجلةً ارتفاعًا بـ29.4% عن العام 2020م، فيما بلغ عدد البطاقات المهنية للإعلاميين 303 بطاقات.

كما سجّلت عمليات تصنيف وفسح المحتوى ارتفاعًا بـ28%، حيث صُنِّف وفُسِح 1987 محتوى سينمائيًّا، منها 412 فيلمًا، بينها 7 أفلام سعودية، و496 مقطعًا تشويقيًّا، و369 محتوى خارج قاعات السينما، و626 ملصقًا، و84 إعلانًا تجاريًّا سينمائيًّا، أما الألعاب الإلكترونية فقد بلغ عددها 632 لعبة، منها 414 مصنفة و218 مفسوحة.

وبخصوص أجهزة الإرسال والبث والاستقبال وإنتاج المحتوى الإعلامي، فسحت الهيئة 4.647.267 جهازًا في 2021م.

وفي إطار مكافحتها لقرصنة المحتوى الإعلامي، حجبت 1360 موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًّا على النحو التالي: 21 شبكة قرصنة التلفزيون المدفوع، و1123 تطبيقًا ذكيًّا، و216 موقعًا إلكترونيًّا.

وفيما يتعلق بعمليات الضبط الميداني، نفذت الهيئة 21.922 جولة رقابية على الأنشطة الإعلامية، منها 1246 زيارة سينمائية، صادرت خلالها 165.041 مادة مخالفة، ورصدت 733 مخالفة سينمائية، إضافة إلى مباشرتها 200 مخالفة مسجلة عبر الموقع الإلكتروني والرقم الموحد والبريد الإلكتروني، وبلغت قيمة المخالفات المسجلة 9.898.400 ريال.

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رغم كورونا... ارتفاع التراخيص الإعلامية والتصنيف والفسح في 2021
سبق

حققت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ارتفاعا لافتًا في عمليات الترخيص والتصنيف والفسح بنسبة متوسطها (28.5%) خلال عام 2021م مقارنةً بالعام الذي سبقه، رغم تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك من خلال العمل المستمر على مراجعة أنظمتها وتشريعاتها تمكنت من تسريع عجلة التطور في القطاع الإعلامي، عبر تسهيل إجراءات العمليات وأتمتتها ليكون رافدًا استراتيجيًا من روافد الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص عمليات الترخيص، صدر 1226 ترخيصًا إعلاميًّا و494 شهادة عدم ممانعة، مسجلةً ارتفاعًا بـ29.4% عن العام 2020م، فيما بلغ عدد البطاقات المهنية للإعلاميين 303 بطاقات.

كما سجّلت عمليات تصنيف وفسح المحتوى ارتفاعًا بـ28%، حيث صُنِّف وفُسِح 1987 محتوى سينمائيًّا، منها 412 فيلمًا، بينها 7 أفلام سعودية، و496 مقطعًا تشويقيًّا، و369 محتوى خارج قاعات السينما، و626 ملصقًا، و84 إعلانًا تجاريًّا سينمائيًّا، أما الألعاب الإلكترونية فقد بلغ عددها 632 لعبة، منها 414 مصنفة و218 مفسوحة.

وبخصوص أجهزة الإرسال والبث والاستقبال وإنتاج المحتوى الإعلامي، فسحت الهيئة 4.647.267 جهازًا في 2021م.

وفي إطار مكافحتها لقرصنة المحتوى الإعلامي، حجبت 1360 موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًّا على النحو التالي: 21 شبكة قرصنة التلفزيون المدفوع، و1123 تطبيقًا ذكيًّا، و216 موقعًا إلكترونيًّا.

وفيما يتعلق بعمليات الضبط الميداني، نفذت الهيئة 21.922 جولة رقابية على الأنشطة الإعلامية، منها 1246 زيارة سينمائية، صادرت خلالها 165.041 مادة مخالفة، ورصدت 733 مخالفة سينمائية، إضافة إلى مباشرتها 200 مخالفة مسجلة عبر الموقع الإلكتروني والرقم الموحد والبريد الإلكتروني، وبلغت قيمة المخالفات المسجلة 9.898.400 ريال.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
06:18 PM

رغم كورونا... ارتفاع التراخيص الإعلامية والتصنيف والفسح في 2021

من خلال أنظمة وتشريعات تمكّنت من تسريع عجلة التطور في القطاع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ارتفاعا لافتًا في عمليات الترخيص والتصنيف والفسح بنسبة متوسطها (28.5%) خلال عام 2021م مقارنةً بالعام الذي سبقه، رغم تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك من خلال العمل المستمر على مراجعة أنظمتها وتشريعاتها تمكنت من تسريع عجلة التطور في القطاع الإعلامي، عبر تسهيل إجراءات العمليات وأتمتتها ليكون رافدًا استراتيجيًا من روافد الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص عمليات الترخيص، صدر 1226 ترخيصًا إعلاميًّا و494 شهادة عدم ممانعة، مسجلةً ارتفاعًا بـ29.4% عن العام 2020م، فيما بلغ عدد البطاقات المهنية للإعلاميين 303 بطاقات.

كما سجّلت عمليات تصنيف وفسح المحتوى ارتفاعًا بـ28%، حيث صُنِّف وفُسِح 1987 محتوى سينمائيًّا، منها 412 فيلمًا، بينها 7 أفلام سعودية، و496 مقطعًا تشويقيًّا، و369 محتوى خارج قاعات السينما، و626 ملصقًا، و84 إعلانًا تجاريًّا سينمائيًّا، أما الألعاب الإلكترونية فقد بلغ عددها 632 لعبة، منها 414 مصنفة و218 مفسوحة.

وبخصوص أجهزة الإرسال والبث والاستقبال وإنتاج المحتوى الإعلامي، فسحت الهيئة 4.647.267 جهازًا في 2021م.

وفي إطار مكافحتها لقرصنة المحتوى الإعلامي، حجبت 1360 موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًّا على النحو التالي: 21 شبكة قرصنة التلفزيون المدفوع، و1123 تطبيقًا ذكيًّا، و216 موقعًا إلكترونيًّا.

وفيما يتعلق بعمليات الضبط الميداني، نفذت الهيئة 21.922 جولة رقابية على الأنشطة الإعلامية، منها 1246 زيارة سينمائية، صادرت خلالها 165.041 مادة مخالفة، ورصدت 733 مخالفة سينمائية، إضافة إلى مباشرتها 200 مخالفة مسجلة عبر الموقع الإلكتروني والرقم الموحد والبريد الإلكتروني، وبلغت قيمة المخالفات المسجلة 9.898.400 ريال.

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