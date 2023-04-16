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"تعليم عسير" تعتمد 9 ملايين ريال مكافآت للطلاب والطالبات

تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين

اعتمد سعد الجوني، المدير العام للتعليم في منطقة عسير، صرف 9114519 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهر جمادى الآخرة من العام الدراسي الجاري.

وكانت إدارتا خدمات الطلاب والشؤون المالية قد أتمَّتا إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين بعد استكمال مسيّرات الصرف اللازمة، ودعتا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

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"تعليم عسير" تعتمد 9 ملايين ريال مكافآت للطلاب والطالبات
سبق

اعتمد سعد الجوني، المدير العام للتعليم في منطقة عسير، صرف 9114519 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهر جمادى الآخرة من العام الدراسي الجاري.

وكانت إدارتا خدمات الطلاب والشؤون المالية قد أتمَّتا إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين بعد استكمال مسيّرات الصرف اللازمة، ودعتا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:43 PM

"تعليم عسير" تعتمد 9 ملايين ريال مكافآت للطلاب والطالبات

تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين

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بندر آل عوض - عسير
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اعتمد سعد الجوني، المدير العام للتعليم في منطقة عسير، صرف 9114519 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهر جمادى الآخرة من العام الدراسي الجاري.

وكانت إدارتا خدمات الطلاب والشؤون المالية قد أتمَّتا إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين بعد استكمال مسيّرات الصرف اللازمة، ودعتا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

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