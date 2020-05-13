بـ 430 متعافياً.. "جدة" تسجل ارتفاعاً في عدد المتعافين بـكورونا

ثالثاً.. المحافظة سجلت انخفاضاً في الإصابات النشطة بواقع 95 حالة

سجلت جدة تزايداً ملحوظاً في عدد المتعافين بواقع 430 متعافياً فيما بلغ إجمالي المتعافين من فيروس كورونا 2630 متعافياً وجاءت في المركز الثالث في أعداد المتعافين بعد الرياض ومكة المكرمة.

كما سجلت انخفاضاً في عدد الحالات النشطة بواقع 95 حالة وبلغ إجمالي الحالات النشطة 4842 حالة وجاءت ثانياً بعد مكة المكرمة فيما بلغ عدد المصابين 7552 مصاباً وجاءت في المرتبة الثالثة بعد مكة المكرمة والرياض في أعداد المصابين.

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد أعلن اليوم في مؤتمر صحفي تسجيل 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الثلاثاء.

وقال إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2365 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 17622 حالة.