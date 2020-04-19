سجلت ألمانيا 2458 إصابة جديدة، و184 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 139897 والوفيات إلى 4294.
ألمانيا: تسجيل 2458 إصابة جديدة و184 وفاة بكورونا
سجلت ألمانيا 2458 إصابة جديدة، و184 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 139897 والوفيات إلى 4294.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
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ألمانيا: تسجيل 2458 إصابة جديدة و184 وفاة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-19
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:45 AM
ألمانيا: تسجيل 2458 إصابة جديدة و184 وفاة بكورونا
سجلت ألمانيا 2458 إصابة جديدة، و184 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 139897 والوفيات إلى 4294.
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