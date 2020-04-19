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ألمانيا: تسجيل 2458 إصابة جديدة و184 وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا 2458 إصابة جديدة، و184 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 139897 والوفيات إلى 4294.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: تسجيل 2458 إصابة جديدة و184 وفاة بكورونا
سبق

سجلت ألمانيا 2458 إصابة جديدة، و184 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 139897 والوفيات إلى 4294.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:45 AM

ألمانيا: تسجيل 2458 إصابة جديدة و184 وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ألمانيا 2458 إصابة جديدة، و184 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 139897 والوفيات إلى 4294.

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