الصين تثمن تعليق مجموعة الــ20 لمدفوعات ديون الدول الأشد فقراً

"ليو كون" أكد أنه سيساهم في تخفيف الأعباء

ثمنت الصين إجماع أعضاء مجموعة العشرين على تعليق مدفوعات ديون ثنائية للدول الأشد فقراً، بحسب ما أفادت وزارة المالية الصينية، اليوم (الخميس).

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن وزير المالية ليو كون أدلى بهذه التصريحات أمس خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين.

وأضافت أن الوزير أكد أن التعليق سيساهم في جهود تخفيف أعباء الديون.

وتوصل دائنون دوليون رئيسيون في وقت سابق من الأسبوع إلى اتفاق على تعليق مدفوعات الديون للدول الأكثر فقراً بالعالم هذا العام لمساعدتها على التعامل مع وباء فيروس كورونا الذي أدى إلى أشد تراجع للاقتصاد العالمي منذ الثلاثينيات.