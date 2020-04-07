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شاهد.. مقاتلات التحالف تستهدف عناصر إرهابية من ميليشيا الحوثي

ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب والجوف

استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عناصر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إسنادًا للجيش اليمني.

وجاء استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب والجوف.


قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن المليشيات الحوثية الإرهابية إيران الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

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شاهد.. مقاتلات التحالف تستهدف عناصر إرهابية من ميليشيا الحوثي
سبق

استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عناصر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إسنادًا للجيش اليمني.

وجاء استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب والجوف.


07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:49 PM

شاهد.. مقاتلات التحالف تستهدف عناصر إرهابية من ميليشيا الحوثي

ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب والجوف

A A A
محمد المواسي - الرياض
3
11,228

استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عناصر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إسنادًا للجيش اليمني.

وجاء استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب والجوف.


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