شاهد.. مقاتلات التحالف تستهدف عناصر إرهابية من ميليشيا الحوثي

ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب والجوف

استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عناصر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إسنادًا للجيش اليمني.

وجاء استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب والجوف.



