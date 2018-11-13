"قنصل دبي" يكرم المشاركين في الجناح السعودي بكتاب الشارقة

أشاد بجهودهم في إظهار الجوانب الثقافية والمعرفية في المملكة

كرم القنصل السعودي العام في دبي والإمارات الشمالية، عبدالهادي الشافي، ممثلي الجامعات السعودية، والهيئات الأكاديمية والحكومية المشاركة في الجناح السعودي بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ37، وذلك خلال حفل غداء أقامته القنصلية في مقرها بدبي، بحضور منسوبي القنصلية والملحقية الثقافية.

وأعرب "الشافي" عن شكره لجهود الملحقية الثقافية في الإمارات، مشيداً بجهود المشاركين من ممثلي الجامعات السعودية والهيئات الأكاديمية والحكومية في إظهار الجوانب الثقافية والمعرفية في المملكة.

وعدَّ معرض الشارقة الدولي للكتاب قناة تواصل حضاري وثقافي وعلمي بين الأمم والشعوب، ويحمل قيمة علمية وثقافية ومشهدًا لتبادل الفكر والنتاج العلمي السعودي الإماراتي.

من جهته شكر الملحق الثقافي الدكتور راشد الغياض، القنصل السعودي؛ لدعمه الدائم وافتتاحه الجناح السعودي أولاً، ثم بتكريمه ودعوته لممثلي الجامعات السعودية والهيئات الأكاديمية والحكومية المشاركة في الحدث الثقافي.

وكرم الملحق الثقافي بمعية مدير الشؤون الثقافية المشرف على الجناح السعودي الدكتور محمد المسعودي، ومدير الشؤون الدراسية بدر العاصمي القنصل، بحضور ممثلي الجهات الحكومية، ومنسوبي القنصلية، والملحقية الثقافية.