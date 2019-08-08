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بـ4 مستشفيات و22 مركزاً.. منى تتأهب لاستقبال الحجاج

مشاريع تطويرية بدأت منذ نهاية موسم الحج العام الماضي

جهّزت وزارة الصحة أربعة مستشفيات و22 مركزاً صحياً في مشعر منى، حيث بدأت اليوم السابع من ذي الحجة باستقبال الحجاج المرضى، بعد أن أتمّت خلال الأيام الماضية كامل استعداداتها لتشغيل المستشفيات والمراكز الموسمية بجميع المشاعر المقدسة.

وأوضحت الوزارة أن المستشفيات بمشعر منى هي: مستشفى منى الطوارئ بسعة 224 سريراً منها 37 سريراً للطوارئ، ومستشفى منى الجسر بطاقة 150 سريراً خصص منها 18 سرير طوارئ، ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 160 سريراً، للطوارئ 25 سريراً، وأخيراً مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريراً منها 13 سرير طوارئ.

وأشارت إلى أن مستشفيات المشاعر كانت قد بدأت منذ وقت مبكر بالاستعداد والتجهيز، حيث خضعت لمشاريع تطويرية بدأت منذ نهاية موسم الحج العام الماضي، تلاها تجهيزها، وانتهت بوصول الطواقم البشرية من الممارسين الصحيين والإداريين لإكمال استعداداها وتشغيلها، ثم نظمت مجموعة من ورش العمل والتدريب والافتراضيات لإكمال جاهزية العاملين وتأهيلهم، وبعدها تنظيم حملات التبرع بالدم لتزويد بنوك الدم بمستشفيات المشاعر.

وأكدت وزارة الصحة أن المستشفيات تضم فرقاً طبية بمختلف التخصصات تقدم مجمل الخدمات الصحية للحجاج، لا سيما في أقسام الطوارئ، والعنايات المركزة، وأخرى في قسم الجراحة، والباطنية، والعمليات.

وتتمثل مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي داخل الأقسام، إلى جانب قسم فريق الإصابات المتعددة، إضافة إلى أقسام للجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية، وقسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، إضافة لما يقدم من خدمات ميدانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ4 مستشفيات و22 مركزاً.. منى تتأهب لاستقبال الحجاج
سبق

جهّزت وزارة الصحة أربعة مستشفيات و22 مركزاً صحياً في مشعر منى، حيث بدأت اليوم السابع من ذي الحجة باستقبال الحجاج المرضى، بعد أن أتمّت خلال الأيام الماضية كامل استعداداتها لتشغيل المستشفيات والمراكز الموسمية بجميع المشاعر المقدسة.

وأوضحت الوزارة أن المستشفيات بمشعر منى هي: مستشفى منى الطوارئ بسعة 224 سريراً منها 37 سريراً للطوارئ، ومستشفى منى الجسر بطاقة 150 سريراً خصص منها 18 سرير طوارئ، ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 160 سريراً، للطوارئ 25 سريراً، وأخيراً مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريراً منها 13 سرير طوارئ.

وأشارت إلى أن مستشفيات المشاعر كانت قد بدأت منذ وقت مبكر بالاستعداد والتجهيز، حيث خضعت لمشاريع تطويرية بدأت منذ نهاية موسم الحج العام الماضي، تلاها تجهيزها، وانتهت بوصول الطواقم البشرية من الممارسين الصحيين والإداريين لإكمال استعداداها وتشغيلها، ثم نظمت مجموعة من ورش العمل والتدريب والافتراضيات لإكمال جاهزية العاملين وتأهيلهم، وبعدها تنظيم حملات التبرع بالدم لتزويد بنوك الدم بمستشفيات المشاعر.

وأكدت وزارة الصحة أن المستشفيات تضم فرقاً طبية بمختلف التخصصات تقدم مجمل الخدمات الصحية للحجاج، لا سيما في أقسام الطوارئ، والعنايات المركزة، وأخرى في قسم الجراحة، والباطنية، والعمليات.

وتتمثل مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي داخل الأقسام، إلى جانب قسم فريق الإصابات المتعددة، إضافة إلى أقسام للجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية، وقسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، إضافة لما يقدم من خدمات ميدانية.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
12:59 PM

بـ4 مستشفيات و22 مركزاً.. منى تتأهب لاستقبال الحجاج

مشاريع تطويرية بدأت منذ نهاية موسم الحج العام الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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جهّزت وزارة الصحة أربعة مستشفيات و22 مركزاً صحياً في مشعر منى، حيث بدأت اليوم السابع من ذي الحجة باستقبال الحجاج المرضى، بعد أن أتمّت خلال الأيام الماضية كامل استعداداتها لتشغيل المستشفيات والمراكز الموسمية بجميع المشاعر المقدسة.

وأوضحت الوزارة أن المستشفيات بمشعر منى هي: مستشفى منى الطوارئ بسعة 224 سريراً منها 37 سريراً للطوارئ، ومستشفى منى الجسر بطاقة 150 سريراً خصص منها 18 سرير طوارئ، ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 160 سريراً، للطوارئ 25 سريراً، وأخيراً مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريراً منها 13 سرير طوارئ.

وأشارت إلى أن مستشفيات المشاعر كانت قد بدأت منذ وقت مبكر بالاستعداد والتجهيز، حيث خضعت لمشاريع تطويرية بدأت منذ نهاية موسم الحج العام الماضي، تلاها تجهيزها، وانتهت بوصول الطواقم البشرية من الممارسين الصحيين والإداريين لإكمال استعداداها وتشغيلها، ثم نظمت مجموعة من ورش العمل والتدريب والافتراضيات لإكمال جاهزية العاملين وتأهيلهم، وبعدها تنظيم حملات التبرع بالدم لتزويد بنوك الدم بمستشفيات المشاعر.

وأكدت وزارة الصحة أن المستشفيات تضم فرقاً طبية بمختلف التخصصات تقدم مجمل الخدمات الصحية للحجاج، لا سيما في أقسام الطوارئ، والعنايات المركزة، وأخرى في قسم الجراحة، والباطنية، والعمليات.

وتتمثل مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي داخل الأقسام، إلى جانب قسم فريق الإصابات المتعددة، إضافة إلى أقسام للجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية، وقسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، إضافة لما يقدم من خدمات ميدانية.

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