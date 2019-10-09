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"الناصر": "أرامكو" ستستعيد الطاقة الإنتاجية القصوى عند ١٢ مليون برميل

قال: غياب العزم الدولي لاتخاذ إجراء ملموس يعرّض أمن الطاقة للخطر

قال الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو"، أمين الناصر؛ اليوم الأربعاء، إن هجمات مثل تلك التي استهدفت منشأتَي نفط في السعودية وأدّت إلى ارتفاع الأسعار بما يصل إلى 20 بالمئة، الشهر الماضي، قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك.

وقال في مؤتمر النفط والمال في لندن: "غياب العزم الدولي عن اتخاذ إجراءٍ ملموسٍ ربما يشجّع مهاجمين وبالفعل يعرّض أمن الطاقة في العالم لخطرٍ أكبر".

وأضاف الناصر؛ وفق ما نقلته "رويترز"، أن الشركة في سبيلها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الناصر": "أرامكو" ستستعيد الطاقة الإنتاجية القصوى عند ١٢ مليون برميل
سبق

قال الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو"، أمين الناصر؛ اليوم الأربعاء، إن هجمات مثل تلك التي استهدفت منشأتَي نفط في السعودية وأدّت إلى ارتفاع الأسعار بما يصل إلى 20 بالمئة، الشهر الماضي، قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك.

وقال في مؤتمر النفط والمال في لندن: "غياب العزم الدولي عن اتخاذ إجراءٍ ملموسٍ ربما يشجّع مهاجمين وبالفعل يعرّض أمن الطاقة في العالم لخطرٍ أكبر".

وأضاف الناصر؛ وفق ما نقلته "رويترز"، أن الشركة في سبيلها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
12:35 PM

"الناصر": "أرامكو" ستستعيد الطاقة الإنتاجية القصوى عند ١٢ مليون برميل

قال: غياب العزم الدولي لاتخاذ إجراء ملموس يعرّض أمن الطاقة للخطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو"، أمين الناصر؛ اليوم الأربعاء، إن هجمات مثل تلك التي استهدفت منشأتَي نفط في السعودية وأدّت إلى ارتفاع الأسعار بما يصل إلى 20 بالمئة، الشهر الماضي، قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك.

وقال في مؤتمر النفط والمال في لندن: "غياب العزم الدولي عن اتخاذ إجراءٍ ملموسٍ ربما يشجّع مهاجمين وبالفعل يعرّض أمن الطاقة في العالم لخطرٍ أكبر".

وأضاف الناصر؛ وفق ما نقلته "رويترز"، أن الشركة في سبيلها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

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