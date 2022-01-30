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أغلبها لم تتلقَ جرعات اللقاح.. حالات كورونا الحرجة تصعد 1500%

وصلت عددها إلى 940 حالة

صعدت في شهر يناير الحالي حالات كورونا الحرجة في السعودية، مسجلة ما نسبته 1500%، وبينت وزارة الصحة بأن أغلب تلك الحالات لم يتلقَ جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكانت الحالات قد سجلت في بداية الشهر 61 حالة، قبل أن يبدأ المنحنى بالصعود مجدداً، حيث وصل العدد اليوم إلى 940 حالة، بحسب إحصائيات وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة أمس، إن "التنويم في المستشفيات حسب حالة التحصين جاء على النحو الآتي، 712 لغير المحصنين، و119 لمتلقي جرعة واحدة فقط، و33 حالة لمتلقي جرعتَيْن ممن أمضوا 6 أشهر، و11 حالة لمتلقي جرعتين ممن لم يمضوا 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، واحتل متلقو الجرعة الثالثة "المعززة" العدد الأقل في حالات التنويم بـ3 حالات.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد تسجيل 3669 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 683053 حالة، وبينت أنه تم تسجيل 4375 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 635191 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8936 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 940 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أغلبها لم تتلقَ جرعات اللقاح.. حالات كورونا الحرجة تصعد 1500%
سبق

صعدت في شهر يناير الحالي حالات كورونا الحرجة في السعودية، مسجلة ما نسبته 1500%، وبينت وزارة الصحة بأن أغلب تلك الحالات لم يتلقَ جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكانت الحالات قد سجلت في بداية الشهر 61 حالة، قبل أن يبدأ المنحنى بالصعود مجدداً، حيث وصل العدد اليوم إلى 940 حالة، بحسب إحصائيات وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة أمس، إن "التنويم في المستشفيات حسب حالة التحصين جاء على النحو الآتي، 712 لغير المحصنين، و119 لمتلقي جرعة واحدة فقط، و33 حالة لمتلقي جرعتَيْن ممن أمضوا 6 أشهر، و11 حالة لمتلقي جرعتين ممن لم يمضوا 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، واحتل متلقو الجرعة الثالثة "المعززة" العدد الأقل في حالات التنويم بـ3 حالات.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد تسجيل 3669 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 683053 حالة، وبينت أنه تم تسجيل 4375 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 635191 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8936 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 940 حالة.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
06:26 PM

أغلبها لم تتلقَ جرعات اللقاح.. حالات كورونا الحرجة تصعد 1500%

وصلت عددها إلى 940 حالة

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قاسم الخبراني - الرياض
6
3,883

صعدت في شهر يناير الحالي حالات كورونا الحرجة في السعودية، مسجلة ما نسبته 1500%، وبينت وزارة الصحة بأن أغلب تلك الحالات لم يتلقَ جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكانت الحالات قد سجلت في بداية الشهر 61 حالة، قبل أن يبدأ المنحنى بالصعود مجدداً، حيث وصل العدد اليوم إلى 940 حالة، بحسب إحصائيات وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة أمس، إن "التنويم في المستشفيات حسب حالة التحصين جاء على النحو الآتي، 712 لغير المحصنين، و119 لمتلقي جرعة واحدة فقط، و33 حالة لمتلقي جرعتَيْن ممن أمضوا 6 أشهر، و11 حالة لمتلقي جرعتين ممن لم يمضوا 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، واحتل متلقو الجرعة الثالثة "المعززة" العدد الأقل في حالات التنويم بـ3 حالات.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد تسجيل 3669 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 683053 حالة، وبينت أنه تم تسجيل 4375 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 635191 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8936 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 940 حالة.

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