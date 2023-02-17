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"كاريلي" مدرباً لفريق الاتحاد لموسم ونصف

أعلنت إدارة نادي الاتحاد، التعاقد بشكل رسمي مع البرازيلي فابيو كاريلي؛ لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف.

وقال النادي عبر حسابه في "تويتر": "تمت مراسم توقيع العقد بين أنمار الحائلي رئيس النادي والمدرب، بحضور أحمد كعكي نائب الرئيس.

ورحب أنمار الحائلي بالمدرب الجديد، مطالبًا جميع العناصر بالتعاون مع "كاريلي" لتحقيق تطلعات الجماهير.

ويحل "كاريلي" خلفاً للهولندي تين كات الذي أقيل مؤخرًا من منصبه، ليصبح المدرب الخامس الذي أشرف على الفريق هذا الموسم.

نادي الاتحاد فابيو كاريلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كاريلي" مدرباً لفريق الاتحاد لموسم ونصف
سبق

أعلنت إدارة نادي الاتحاد، التعاقد بشكل رسمي مع البرازيلي فابيو كاريلي؛ لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف.

وقال النادي عبر حسابه في "تويتر": "تمت مراسم توقيع العقد بين أنمار الحائلي رئيس النادي والمدرب، بحضور أحمد كعكي نائب الرئيس.

ورحب أنمار الحائلي بالمدرب الجديد، مطالبًا جميع العناصر بالتعاون مع "كاريلي" لتحقيق تطلعات الجماهير.

ويحل "كاريلي" خلفاً للهولندي تين كات الذي أقيل مؤخرًا من منصبه، ليصبح المدرب الخامس الذي أشرف على الفريق هذا الموسم.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
05:51 PM

"كاريلي" مدرباً لفريق الاتحاد لموسم ونصف

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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5,724

أعلنت إدارة نادي الاتحاد، التعاقد بشكل رسمي مع البرازيلي فابيو كاريلي؛ لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف.

وقال النادي عبر حسابه في "تويتر": "تمت مراسم توقيع العقد بين أنمار الحائلي رئيس النادي والمدرب، بحضور أحمد كعكي نائب الرئيس.

ورحب أنمار الحائلي بالمدرب الجديد، مطالبًا جميع العناصر بالتعاون مع "كاريلي" لتحقيق تطلعات الجماهير.

ويحل "كاريلي" خلفاً للهولندي تين كات الذي أقيل مؤخرًا من منصبه، ليصبح المدرب الخامس الذي أشرف على الفريق هذا الموسم.

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