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بعد معارك ضارية.. الجيش اليمني يدحر الحوثي عن مواقع إستراتيجية جديدة في تعز

قتل وجرح عدداً من عناصر الميليشيا الانقلابية ودمر عدة آليات تابعة لها

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، مواقع إستراتيجية جديدة في جبهة الكدحة بمديرية المعافر جنوبي غربي محافظة تعز، بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وتفصيلا، نقل موقع "سبتمبر نت"، عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش الوطني واصلت التقدم نحو سوق الكدحة وحررت نقيل الكورة الاستراتيجي والقريب من سوق الكدحة في مديرية المعافر جنوب غرب تعز.

وأفاد المصدر بأن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.


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بعد معارك ضارية.. الجيش اليمني يدحر الحوثي عن مواقع إستراتيجية جديدة في تعز
سبق

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، مواقع إستراتيجية جديدة في جبهة الكدحة بمديرية المعافر جنوبي غربي محافظة تعز، بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وتفصيلا، نقل موقع "سبتمبر نت"، عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش الوطني واصلت التقدم نحو سوق الكدحة وحررت نقيل الكورة الاستراتيجي والقريب من سوق الكدحة في مديرية المعافر جنوب غرب تعز.

وأفاد المصدر بأن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.


03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
08:51 PM

بعد معارك ضارية.. الجيش اليمني يدحر الحوثي عن مواقع إستراتيجية جديدة في تعز

قتل وجرح عدداً من عناصر الميليشيا الانقلابية ودمر عدة آليات تابعة لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، مواقع إستراتيجية جديدة في جبهة الكدحة بمديرية المعافر جنوبي غربي محافظة تعز، بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وتفصيلا، نقل موقع "سبتمبر نت"، عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش الوطني واصلت التقدم نحو سوق الكدحة وحررت نقيل الكورة الاستراتيجي والقريب من سوق الكدحة في مديرية المعافر جنوب غرب تعز.

وأفاد المصدر بأن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.


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