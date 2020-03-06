"الشريف" يرصد الواقع التعليمي كاشفًا 8 أهداف عالمية حققتها الوزارة في عام

حققت وزارة التعليم بالمملكة خلال عام واحد فقط، 8 أهداف من 10 أهداف أممية بنسب متفاوتة من مقاصد التعليم التي وضعتها الأمم المتحدة تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة (SDGs)"، والتي تطمح أن تتحقق على أرض الواقع بحلول عام 2030. وأوضح الباحث التربوي الدكتور معتوق عبدالله الشريف، لـ"سبق"، أن وزارة التعليم منذ تولّي الوزير الدكتور أحمد بن محمد آل الشيخ مهام الوزارة، قفزت قفزات نوعية في جميع المحلات ونحو الجميع من معلم وطالب وإداري؛ حيث يلحظ الجميع ذلك على أرض الواقع وبقفزات يصعب على الراصد توثيقها. وقال: "الوزير آل الشيخ ذو أفكار خلابة؛ فهو عنصر الإلهام وقدوة التغيير والتطوير في وزارة التعليم؛ لتكون مخرجات هذه الوزارة متماشية مع التطور والتغيير الذي تشهده المملكة في كافة مناحي الحياة". وأضاف: "بحكم الاهتمام التربوي التنموي الحقوقي وبمعايير الرصد العالمية؛ نجد أن الوزارة حققت 8 أهداف تنموية من بين10 أهداف وُضعت كمعيار لرصد اهتمام الدول بأبنائها في مجال التعليم خلال عامٍ واحد فقط، بينما العامان الأخيران بدأت في تنفيذهما على أرض الواقع؛ لكن لم يكونا بتلك السرعة المطلوبة؛ لأنهما يحتاجان إلى وقت، أحدهما مناط بالوزارة نفسها وهو تغيير واقع التعليم الثانوي، وهذا يحتاج إلى تغيير ثقافة طلابنا؛ لسببين: الأول واقع طلابنا اليوم مع وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية؛ حيث جُل وقتهم يقضونه في مواقع التواصل الاجتماعي ومع الألعاب الإلكترونية، وهذا يعود إلى طبيعة المنهج وطول سنوات الدراسة التي يقضيها الطالب بالمدارس في روتين واحد بدون تغيير (جدول ثابت 7 حصص يوميًّا تعليمية، حصص تقليدية، معامل ومختبرات فقيرة ماديًّا، وعدم وجود نشاط يفرغ فيه طاقته ويلبي احتياجاته النمائية..إلخ)، فيجد في هذه الوسائل وهذه الألعاب ما ينمي مهاراته وفنياته؛ لذا بدأت الوزارة في برنامج التكامل بين المدارس الثانوية والكليات والمعاهد المهنية والتقنية، بحيث يسمح للطالب بأخذ مادة تقنية أو مهارية في هذه الكليات والمعاهد، لكن الفكرة تحتاج إلى تطبيق في كل مناطق ومحافظات المملكة وبفكرٍ آخر؛ لأننا بحاجة إلى الأيدي التقنية والمهنية الماهرة لشغل الأعمال الحرة بحلول عام 2030". وتابع: "أما فيما يتعلق بالهدف الأخير فهو متعلق بشركة تطوير المباني، فالمطلوب منها السرعة في بناء المرافق التعليمية، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة"، مبيناً أن المعايير الأخرى التي وضعت أمميًّا في سبتمبر 2015، حيثُ اعتمد قادة العالم في قمة أممية تاريخية أهداف التنمية المستدامة وغايتها لخطة التنمية المستدامة 2030، والتي بدأت تطبيقها من يناير 2016". وتنطلق أهداف التنمية المستدامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ منها التعليم الذي يجب أن يكون بعام 2030 قد حقق المقاصد المناطة به؛ وهي: ضمان أن يتمتّع جميع الطلاب والطالبات بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد؛ مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030، وضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي؛ حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030، ضمان تكافؤ فرص الجميع في الحصول على التعليم المهني والعالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030. وتهدف إلى زيادة نسبة الطلاب والطالبات الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030، والقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوو الإعاقة وضمان القضاء على الأمية بين الجنسين بحيث يكون الجميع أمام مهارة القراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030، وضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة كالتشجيع على ثقافة السلام واللاعنف والمواطنة وحقوق الإنسان، وتقدير التنوع الثقافي، وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام 2030. وتسعى إلى بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الطلاب، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع، وزيادة المنح الدراسية للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية بحلول عام 2020، وزيادة نسبة المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلمين بحلول عام 2030. وأشار "الشريف" إلى أن هذه المقاصد المطلوبة من التعليم في دول العالم، يتابع وزير التعليم بنفسه تطبيقها على أرض الواقع، ليس ذلك وحسب؛ بل يتابع تطوير تطبيقها بشكلٍ مستمر، مانحًا الثقة للمعلمين والمعلمات للتطوير والابتكار في التطوير. وبيّن أن الواقع لدينا يتطلب تغيير واقع التعليم الثانوي، تحديدًا مع بداية العام القادم 1442هـ؛ حتى نستطيع أن نقدم للوطن شبابًا يمتلك عدة مهارات لقيادة التنمية في هذا الوطن بحلول 2030، وهذا طموح القيادة بالمملكة وما أكدت عليه رؤية المملكة 2030.

"الشريف" يرصد الواقع التعليمي كاشفًا 8 أهداف عالمية حققتها الوزارة في عام فهد العتيبي سبق 2020-03-06 حققت وزارة التعليم بالمملكة خلال عام واحد فقط، 8 أهداف من 10 أهداف أممية بنسب متفاوتة من مقاصد التعليم التي وضعتها الأمم المتحدة تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة (SDGs)"، والتي تطمح أن تتحقق على أرض الواقع بحلول عام 2030.



وأوضح الباحث التربوي الدكتور معتوق عبدالله الشريف، لـ"سبق"، أن وزارة التعليم منذ تولّي الوزير الدكتور أحمد بن محمد آل الشيخ مهام الوزارة، قفزت قفزات نوعية في جميع المحلات ونحو الجميع من معلم وطالب وإداري؛ حيث يلحظ الجميع ذلك على أرض الواقع وبقفزات يصعب على الراصد توثيقها. وقال: "الوزير آل الشيخ ذو أفكار خلابة؛ فهو عنصر الإلهام وقدوة التغيير والتطوير في وزارة التعليم؛ لتكون مخرجات هذه الوزارة متماشية مع التطور والتغيير الذي تشهده المملكة في كافة مناحي الحياة".



وأضاف: "بحكم الاهتمام التربوي التنموي الحقوقي وبمعايير الرصد العالمية؛ نجد أن الوزارة حققت 8 أهداف تنموية من بين10 أهداف وُضعت كمعيار لرصد اهتمام الدول بأبنائها في مجال التعليم خلال عامٍ واحد فقط، بينما العامان الأخيران بدأت في تنفيذهما على أرض الواقع؛ لكن لم يكونا بتلك السرعة المطلوبة؛ لأنهما يحتاجان إلى وقت، أحدهما مناط بالوزارة نفسها وهو تغيير واقع التعليم الثانوي، وهذا يحتاج إلى تغيير ثقافة طلابنا؛ لسببين: الأول واقع طلابنا اليوم مع وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية؛ حيث جُل وقتهم يقضونه في مواقع التواصل الاجتماعي ومع الألعاب الإلكترونية، وهذا يعود إلى طبيعة المنهج وطول سنوات الدراسة التي يقضيها الطالب بالمدارس في روتين واحد بدون تغيير (جدول ثابت 7 حصص يوميًّا تعليمية، حصص تقليدية، معامل ومختبرات فقيرة ماديًّا، وعدم وجود نشاط يفرغ فيه طاقته ويلبي احتياجاته النمائية..إلخ)، فيجد في هذه الوسائل وهذه الألعاب ما ينمي مهاراته وفنياته؛ لذا بدأت الوزارة في برنامج التكامل بين المدارس الثانوية والكليات والمعاهد المهنية والتقنية، بحيث يسمح للطالب بأخذ مادة تقنية أو مهارية في هذه الكليات والمعاهد، لكن الفكرة تحتاج إلى تطبيق في كل مناطق ومحافظات المملكة وبفكرٍ آخر؛ لأننا بحاجة إلى الأيدي التقنية والمهنية الماهرة لشغل الأعمال الحرة بحلول عام 2030".



وتابع: "أما فيما يتعلق بالهدف الأخير فهو متعلق بشركة تطوير المباني، فالمطلوب منها السرعة في بناء المرافق التعليمية، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة"، مبيناً أن المعايير الأخرى التي وضعت أمميًّا في سبتمبر 2015، حيثُ اعتمد قادة العالم في قمة أممية تاريخية أهداف التنمية المستدامة وغايتها لخطة التنمية المستدامة 2030، والتي بدأت تطبيقها من يناير 2016".



وتنطلق أهداف التنمية المستدامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ منها التعليم الذي يجب أن يكون بعام 2030 قد حقق المقاصد المناطة به؛ وهي: ضمان أن يتمتّع جميع الطلاب والطالبات بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد؛ مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030، وضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي؛ حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030، ضمان تكافؤ فرص الجميع في الحصول على التعليم المهني والعالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030.



وتهدف إلى زيادة نسبة الطلاب والطالبات الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030، والقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوو الإعاقة وضمان القضاء على الأمية بين الجنسين بحيث يكون الجميع أمام مهارة القراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030، وضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة كالتشجيع على ثقافة السلام واللاعنف والمواطنة وحقوق الإنسان، وتقدير التنوع الثقافي، وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام 2030.



وتسعى إلى بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الطلاب، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع، وزيادة المنح الدراسية للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية بحلول عام 2020، وزيادة نسبة المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلمين بحلول عام 2030.



وأشار "الشريف" إلى أن هذه المقاصد المطلوبة من التعليم في دول العالم، يتابع وزير التعليم بنفسه تطبيقها على أرض الواقع، ليس ذلك وحسب؛ بل يتابع تطوير تطبيقها بشكلٍ مستمر، مانحًا الثقة للمعلمين والمعلمات للتطوير والابتكار في التطوير.



وبيّن أن الواقع لدينا يتطلب تغيير واقع التعليم الثانوي، تحديدًا مع بداية العام القادم 1442هـ؛ حتى نستطيع أن نقدم للوطن شبابًا يمتلك عدة مهارات لقيادة التنمية في هذا الوطن بحلول 2030، وهذا طموح القيادة بالمملكة وما أكدت عليه رؤية المملكة 2030.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 04:48 PM

"الشريف" يرصد الواقع التعليمي كاشفًا 8 أهداف عالمية حققتها الوزارة في عام أكّد أن تغيير مفاهيم المرحلة الثانوية مطلب تنموي والاهتمام بالتقنية يوافق الطلاب





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حققت وزارة التعليم بالمملكة خلال عام واحد فقط، 8 أهداف من 10 أهداف أممية بنسب متفاوتة من مقاصد التعليم التي وضعتها الأمم المتحدة تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة (SDGs)"، والتي تطمح أن تتحقق على أرض الواقع بحلول عام 2030.



وأوضح الباحث التربوي الدكتور معتوق عبدالله الشريف، لـ"سبق"، أن وزارة التعليم منذ تولّي الوزير الدكتور أحمد بن محمد آل الشيخ مهام الوزارة، قفزت قفزات نوعية في جميع المحلات ونحو الجميع من معلم وطالب وإداري؛ حيث يلحظ الجميع ذلك على أرض الواقع وبقفزات يصعب على الراصد توثيقها. وقال: "الوزير آل الشيخ ذو أفكار خلابة؛ فهو عنصر الإلهام وقدوة التغيير والتطوير في وزارة التعليم؛ لتكون مخرجات هذه الوزارة متماشية مع التطور والتغيير الذي تشهده المملكة في كافة مناحي الحياة".



وأضاف: "بحكم الاهتمام التربوي التنموي الحقوقي وبمعايير الرصد العالمية؛ نجد أن الوزارة حققت 8 أهداف تنموية من بين10 أهداف وُضعت كمعيار لرصد اهتمام الدول بأبنائها في مجال التعليم خلال عامٍ واحد فقط، بينما العامان الأخيران بدأت في تنفيذهما على أرض الواقع؛ لكن لم يكونا بتلك السرعة المطلوبة؛ لأنهما يحتاجان إلى وقت، أحدهما مناط بالوزارة نفسها وهو تغيير واقع التعليم الثانوي، وهذا يحتاج إلى تغيير ثقافة طلابنا؛ لسببين: الأول واقع طلابنا اليوم مع وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية؛ حيث جُل وقتهم يقضونه في مواقع التواصل الاجتماعي ومع الألعاب الإلكترونية، وهذا يعود إلى طبيعة المنهج وطول سنوات الدراسة التي يقضيها الطالب بالمدارس في روتين واحد بدون تغيير (جدول ثابت 7 حصص يوميًّا تعليمية، حصص تقليدية، معامل ومختبرات فقيرة ماديًّا، وعدم وجود نشاط يفرغ فيه طاقته ويلبي احتياجاته النمائية..إلخ)، فيجد في هذه الوسائل وهذه الألعاب ما ينمي مهاراته وفنياته؛ لذا بدأت الوزارة في برنامج التكامل بين المدارس الثانوية والكليات والمعاهد المهنية والتقنية، بحيث يسمح للطالب بأخذ مادة تقنية أو مهارية في هذه الكليات والمعاهد، لكن الفكرة تحتاج إلى تطبيق في كل مناطق ومحافظات المملكة وبفكرٍ آخر؛ لأننا بحاجة إلى الأيدي التقنية والمهنية الماهرة لشغل الأعمال الحرة بحلول عام 2030".



وتابع: "أما فيما يتعلق بالهدف الأخير فهو متعلق بشركة تطوير المباني، فالمطلوب منها السرعة في بناء المرافق التعليمية، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة"، مبيناً أن المعايير الأخرى التي وضعت أمميًّا في سبتمبر 2015، حيثُ اعتمد قادة العالم في قمة أممية تاريخية أهداف التنمية المستدامة وغايتها لخطة التنمية المستدامة 2030، والتي بدأت تطبيقها من يناير 2016".



وتنطلق أهداف التنمية المستدامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ منها التعليم الذي يجب أن يكون بعام 2030 قد حقق المقاصد المناطة به؛ وهي: ضمان أن يتمتّع جميع الطلاب والطالبات بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد؛ مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030، وضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي؛ حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030، ضمان تكافؤ فرص الجميع في الحصول على التعليم المهني والعالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030.



وتهدف إلى زيادة نسبة الطلاب والطالبات الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030، والقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوو الإعاقة وضمان القضاء على الأمية بين الجنسين بحيث يكون الجميع أمام مهارة القراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030، وضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة كالتشجيع على ثقافة السلام واللاعنف والمواطنة وحقوق الإنسان، وتقدير التنوع الثقافي، وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام 2030.



وتسعى إلى بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الطلاب، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع، وزيادة المنح الدراسية للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية بحلول عام 2020، وزيادة نسبة المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلمين بحلول عام 2030.



وأشار "الشريف" إلى أن هذه المقاصد المطلوبة من التعليم في دول العالم، يتابع وزير التعليم بنفسه تطبيقها على أرض الواقع، ليس ذلك وحسب؛ بل يتابع تطوير تطبيقها بشكلٍ مستمر، مانحًا الثقة للمعلمين والمعلمات للتطوير والابتكار في التطوير.



وبيّن أن الواقع لدينا يتطلب تغيير واقع التعليم الثانوي، تحديدًا مع بداية العام القادم 1442هـ؛ حتى نستطيع أن نقدم للوطن شبابًا يمتلك عدة مهارات لقيادة التنمية في هذا الوطن بحلول 2030، وهذا طموح القيادة بالمملكة وما أكدت عليه رؤية المملكة 2030.