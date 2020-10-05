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"الصحة": تسجيل 379 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 570 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة العالمية": نحو 10% من سكان العالم ربما أصيبوا بفيروس كورونا

المنظمة قدمت قائمة خبراء إلى السلطات الصينية  للتحقيق بشأن منشأ الفيروس

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن عشرة بالمئة تقريبًا من سكان العالم ربما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، مما يترك الغالبية العظمى من السكان عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عنه.


وبحسب رويترز قال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، لمجلسها التنفيذي إن بؤر التفشي تزداد في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأن أعداد الإصابات والوفيات في ارتفاع في مناطق من أوروبا وشرق البحر المتوسط.


وأضاف رايان: "أفضل تقديراتنا الحالية تقول إن نحو 10% من سكان العالم ربما أصيبوا بالفيروس. يختلف الأمر من بلد لآخر، ومن المناطق الحضرية إلى الريفية، يختلف وفقًا للجماعات. لكن ما يعنيه هو أن الغالبية العظمى من العالم لا يزالون يواجهون مخاطر".


وقال: "نحن الآن متجهون إلى فترة صعبة. المرض يواصل الانتشار".


وذكر أن منظمة الصحة قدمت إلى السلطات الصينية قائمة للنظر فيها تضم خبراء للمشاركة في بعثة دولية إلى الصين للتحقيق بشأن منشأ فيروس كورونا.

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"الصحة العالمية": نحو 10% من سكان العالم ربما أصيبوا بفيروس كورونا
سبق

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن عشرة بالمئة تقريبًا من سكان العالم ربما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، مما يترك الغالبية العظمى من السكان عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عنه.


وبحسب رويترز قال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، لمجلسها التنفيذي إن بؤر التفشي تزداد في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأن أعداد الإصابات والوفيات في ارتفاع في مناطق من أوروبا وشرق البحر المتوسط.


وأضاف رايان: "أفضل تقديراتنا الحالية تقول إن نحو 10% من سكان العالم ربما أصيبوا بالفيروس. يختلف الأمر من بلد لآخر، ومن المناطق الحضرية إلى الريفية، يختلف وفقًا للجماعات. لكن ما يعنيه هو أن الغالبية العظمى من العالم لا يزالون يواجهون مخاطر".


وقال: "نحن الآن متجهون إلى فترة صعبة. المرض يواصل الانتشار".


وذكر أن منظمة الصحة قدمت إلى السلطات الصينية قائمة للنظر فيها تضم خبراء للمشاركة في بعثة دولية إلى الصين للتحقيق بشأن منشأ فيروس كورونا.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
04:04 PM

"الصحة العالمية": نحو 10% من سكان العالم ربما أصيبوا بفيروس كورونا

المنظمة قدمت قائمة خبراء إلى السلطات الصينية  للتحقيق بشأن منشأ الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن عشرة بالمئة تقريبًا من سكان العالم ربما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، مما يترك الغالبية العظمى من السكان عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عنه.


وبحسب رويترز قال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، لمجلسها التنفيذي إن بؤر التفشي تزداد في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأن أعداد الإصابات والوفيات في ارتفاع في مناطق من أوروبا وشرق البحر المتوسط.


وأضاف رايان: "أفضل تقديراتنا الحالية تقول إن نحو 10% من سكان العالم ربما أصيبوا بالفيروس. يختلف الأمر من بلد لآخر، ومن المناطق الحضرية إلى الريفية، يختلف وفقًا للجماعات. لكن ما يعنيه هو أن الغالبية العظمى من العالم لا يزالون يواجهون مخاطر".


وقال: "نحن الآن متجهون إلى فترة صعبة. المرض يواصل الانتشار".


وذكر أن منظمة الصحة قدمت إلى السلطات الصينية قائمة للنظر فيها تضم خبراء للمشاركة في بعثة دولية إلى الصين للتحقيق بشأن منشأ فيروس كورونا.

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