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600 ساعة تدريبية لطلاب وطالبات أندية الحي في "تعليم عسير"

في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة الأزمات والفنون

أقرت الإدارة التنفيذية لأندية الحي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير؛ تنفيذ 22 برنامجًا تدريبيًّا نوعيًّا لطلاب وطالبات الأندية، بواقع 600 ساعة تدريبية في مجالات الأمن السيبراني، والروبوت ،وكرة الطاولة ،والبرمجة ،وإدارة الأزمات والكوارث للبنين، ورياضة الكاراتيه ، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، والفنون التشكيلية ، والإرشاد السياحي ، والبرمجة والروبوت ، وكرة السلة ، والبرمجة ، والأمن السيبراني ،والفنون التشكيلية ، وأساسيات في اللغة الصينية ، والخط العربي للبنات .

وقال نائب الرئيس التنفيذي للأندية خالد الشهري: إن البرامج تستهدف مرتادي ومرتادات الأندية ،وتقام في بيئة جاذبة يشرف عليها متخصصون ومتخصصات ،وتهدف إلى إثراء خبراتهم وتنمية مهاراتهم ، وبما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ، ووزارة التعليم، في خلق بيئة تعليمية وترفيهية متميزة ، والإسهام في توثيق الشراكة التفاعلية مع مؤسسات المجتمع المدني ،تماشيًا مع برامج جودة الحياة .

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600 ساعة تدريبية لطلاب وطالبات أندية الحي في "تعليم عسير"
سبق

أقرت الإدارة التنفيذية لأندية الحي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير؛ تنفيذ 22 برنامجًا تدريبيًّا نوعيًّا لطلاب وطالبات الأندية، بواقع 600 ساعة تدريبية في مجالات الأمن السيبراني، والروبوت ،وكرة الطاولة ،والبرمجة ،وإدارة الأزمات والكوارث للبنين، ورياضة الكاراتيه ، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، والفنون التشكيلية ، والإرشاد السياحي ، والبرمجة والروبوت ، وكرة السلة ، والبرمجة ، والأمن السيبراني ،والفنون التشكيلية ، وأساسيات في اللغة الصينية ، والخط العربي للبنات .

وقال نائب الرئيس التنفيذي للأندية خالد الشهري: إن البرامج تستهدف مرتادي ومرتادات الأندية ،وتقام في بيئة جاذبة يشرف عليها متخصصون ومتخصصات ،وتهدف إلى إثراء خبراتهم وتنمية مهاراتهم ، وبما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ، ووزارة التعليم، في خلق بيئة تعليمية وترفيهية متميزة ، والإسهام في توثيق الشراكة التفاعلية مع مؤسسات المجتمع المدني ،تماشيًا مع برامج جودة الحياة .

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
10:01 PM

600 ساعة تدريبية لطلاب وطالبات أندية الحي في "تعليم عسير"

في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة الأزمات والفنون

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بندر آل عوض - عسير
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أقرت الإدارة التنفيذية لأندية الحي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير؛ تنفيذ 22 برنامجًا تدريبيًّا نوعيًّا لطلاب وطالبات الأندية، بواقع 600 ساعة تدريبية في مجالات الأمن السيبراني، والروبوت ،وكرة الطاولة ،والبرمجة ،وإدارة الأزمات والكوارث للبنين، ورياضة الكاراتيه ، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، والفنون التشكيلية ، والإرشاد السياحي ، والبرمجة والروبوت ، وكرة السلة ، والبرمجة ، والأمن السيبراني ،والفنون التشكيلية ، وأساسيات في اللغة الصينية ، والخط العربي للبنات .

وقال نائب الرئيس التنفيذي للأندية خالد الشهري: إن البرامج تستهدف مرتادي ومرتادات الأندية ،وتقام في بيئة جاذبة يشرف عليها متخصصون ومتخصصات ،وتهدف إلى إثراء خبراتهم وتنمية مهاراتهم ، وبما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ، ووزارة التعليم، في خلق بيئة تعليمية وترفيهية متميزة ، والإسهام في توثيق الشراكة التفاعلية مع مؤسسات المجتمع المدني ،تماشيًا مع برامج جودة الحياة .

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