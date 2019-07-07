انتشال جثة عشريني مجهول الهوية من مستنقع مائي بميسان

فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني باشرت الواقعة

انتشلت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة ميسان جنوب الطائف اليوم شخصًا من داخل مستنقع مائي بعد أن فارق الحياة.

وأوضح نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الدفاع المدني بميسان بمنطقة مكة المكرمة باشر بلاغًا عن غرق شخص بمستنقع مائي بوادي شعار بمركز السحن ببني سعد.

وأضاف: تلقت عمليات ٩١١ بلاغًا عن غرق شخص في مستنقع مائي. وعلى الفور جرى انتقال فِرق الإنقاذ المائي إلى الموقع، وبالبحث من قِبل الغواصين وفِرق الإنقاذ وُجد شخص بقاع المستنقع الذي تبلغ أبعاده ٦٠x١٥ م؛ فجرى انتشاله من قِبل الغواصين، وتبيّن أنه متوفَّى، وهو في العقد الثاني من العمر، ومجهول الهوية.

وأهاب القرني إلى توخي الحذر، وعدم السباحة في المستنقعات المائية.. مشددًا على عدم السباحة بشكل فردي، واستخدام وسائل السلامة الفردية.