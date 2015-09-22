النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث "الأمر بالمعروف" يُحذِّر من حساب منتحل على موقع "تيك توك"

أكد: لا علاقة ولا صلة للرئاسة به.. واتخذت الإجراءات النظامية بحقه

أوضح تركي بن عبدالله الشليل، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الرئاسة العامة رصدت حسابًا عبر موقع "تيك توك"، انتحل الاسم الرسمي للرئاسة وشعارها، مؤكدًا أنه لا علاقة ولا صلة للرئاسة بهذا الحساب، وأنها اتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

وبيَّن "الشليل" أن حسابات الرئاسة العامة في تويتر، وإنستغرام، وسناب شات، واليوتيوب، والتيليجرام فقط، وهي تحت معرف موحد، هو pvgovsa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "الأمر بالمعروف" يُحذِّر من حساب منتحل على موقع "تيك توك"
سبق

أوضح تركي بن عبدالله الشليل، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الرئاسة العامة رصدت حسابًا عبر موقع "تيك توك"، انتحل الاسم الرسمي للرئاسة وشعارها، مؤكدًا أنه لا علاقة ولا صلة للرئاسة بهذا الحساب، وأنها اتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

وبيَّن "الشليل" أن حسابات الرئاسة العامة في تويتر، وإنستغرام، وسناب شات، واليوتيوب، والتيليجرام فقط، وهي تحت معرف موحد، هو pvgovsa.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
12:02 AM

متحدث "الأمر بالمعروف" يُحذِّر من حساب منتحل على موقع "تيك توك"

أكد: لا علاقة ولا صلة للرئاسة به.. واتخذت الإجراءات النظامية بحقه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,417

أوضح تركي بن عبدالله الشليل، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الرئاسة العامة رصدت حسابًا عبر موقع "تيك توك"، انتحل الاسم الرسمي للرئاسة وشعارها، مؤكدًا أنه لا علاقة ولا صلة للرئاسة بهذا الحساب، وأنها اتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

وبيَّن "الشليل" أن حسابات الرئاسة العامة في تويتر، وإنستغرام، وسناب شات، واليوتيوب، والتيليجرام فقط، وهي تحت معرف موحد، هو pvgovsa.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,866
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,715
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,899
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,207

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة