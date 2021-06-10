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فيديو مرعب.. توقفت الحافلة لثوان ثم اختفت بركابها عن الأنظار

مقتل 9 ركاب.. وهكذا نجت حافلة أخرى بأعجوبة

لا يكشف شريط الفيديو المرعب لماذا توقفت هذه الحافلة أمام أحد المباني في كوريا الجنوبية، لكن ما حدث بعدها كان مخيفاً، وتسبب بمقتل 9 من ركابها الـ17، وإصابة الآخرين بإصابات خطيرة.

وحسب وكالة "فرانس برس"، فقد أعلن مسؤولون أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم أمس الأربعاء، عندما انهار فجأة مبنى من خمسة طوابق كان يجري هدمه في مدينة غوانجو في جنوبي غرب العاصمة سيول، وتسبب الحادث بسحق حافلة ركاب.

وأظهرت لقطات مروعة الحافلة التي كانت تقل 17 شخصاً، وهي تتوقف أمام المبنى، وفجأة سقط المبنى بالكامل فوق الحافلة المتوقفة والتي اختفت تماماً عن الأنظار تحت الركام والغبار المتصاعد.

والغريب أن حافلة ركاب أخرى والعديد من السيارات مرت بسرعة بجوار الحافلة المنكوبة دون أن تتوقف فنجت بأعجوبة من المبنى المنهار.

وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية أن تسعة ركاب قتلوا وأصيب الثمانية الآخرون بجروح خطيرة. وأضافت أنه كان قد تم إجلاء جميع العمال من موقع الهدم قبل الانهيار.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث الذي قالت السلطات إن الشرطة فتحت تحقيقا فيه.

وأكبر كارثة في زمن السلم شهدتها كوريا الجنوبية في 1995 عندما انهار متجر متعدد الأقسام ما أدى إلى مقتل 500 شخص.

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فيديو مرعب.. توقفت الحافلة لثوان ثم اختفت بركابها عن الأنظار
سبق

لا يكشف شريط الفيديو المرعب لماذا توقفت هذه الحافلة أمام أحد المباني في كوريا الجنوبية، لكن ما حدث بعدها كان مخيفاً، وتسبب بمقتل 9 من ركابها الـ17، وإصابة الآخرين بإصابات خطيرة.

وحسب وكالة "فرانس برس"، فقد أعلن مسؤولون أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم أمس الأربعاء، عندما انهار فجأة مبنى من خمسة طوابق كان يجري هدمه في مدينة غوانجو في جنوبي غرب العاصمة سيول، وتسبب الحادث بسحق حافلة ركاب.

وأظهرت لقطات مروعة الحافلة التي كانت تقل 17 شخصاً، وهي تتوقف أمام المبنى، وفجأة سقط المبنى بالكامل فوق الحافلة المتوقفة والتي اختفت تماماً عن الأنظار تحت الركام والغبار المتصاعد.

والغريب أن حافلة ركاب أخرى والعديد من السيارات مرت بسرعة بجوار الحافلة المنكوبة دون أن تتوقف فنجت بأعجوبة من المبنى المنهار.

وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية أن تسعة ركاب قتلوا وأصيب الثمانية الآخرون بجروح خطيرة. وأضافت أنه كان قد تم إجلاء جميع العمال من موقع الهدم قبل الانهيار.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث الذي قالت السلطات إن الشرطة فتحت تحقيقا فيه.

وأكبر كارثة في زمن السلم شهدتها كوريا الجنوبية في 1995 عندما انهار متجر متعدد الأقسام ما أدى إلى مقتل 500 شخص.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
12:48 PM

فيديو مرعب.. توقفت الحافلة لثوان ثم اختفت بركابها عن الأنظار

مقتل 9 ركاب.. وهكذا نجت حافلة أخرى بأعجوبة

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
6,861

لا يكشف شريط الفيديو المرعب لماذا توقفت هذه الحافلة أمام أحد المباني في كوريا الجنوبية، لكن ما حدث بعدها كان مخيفاً، وتسبب بمقتل 9 من ركابها الـ17، وإصابة الآخرين بإصابات خطيرة.

وحسب وكالة "فرانس برس"، فقد أعلن مسؤولون أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم أمس الأربعاء، عندما انهار فجأة مبنى من خمسة طوابق كان يجري هدمه في مدينة غوانجو في جنوبي غرب العاصمة سيول، وتسبب الحادث بسحق حافلة ركاب.

وأظهرت لقطات مروعة الحافلة التي كانت تقل 17 شخصاً، وهي تتوقف أمام المبنى، وفجأة سقط المبنى بالكامل فوق الحافلة المتوقفة والتي اختفت تماماً عن الأنظار تحت الركام والغبار المتصاعد.

والغريب أن حافلة ركاب أخرى والعديد من السيارات مرت بسرعة بجوار الحافلة المنكوبة دون أن تتوقف فنجت بأعجوبة من المبنى المنهار.

وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية أن تسعة ركاب قتلوا وأصيب الثمانية الآخرون بجروح خطيرة. وأضافت أنه كان قد تم إجلاء جميع العمال من موقع الهدم قبل الانهيار.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث الذي قالت السلطات إن الشرطة فتحت تحقيقا فيه.

وأكبر كارثة في زمن السلم شهدتها كوريا الجنوبية في 1995 عندما انهار متجر متعدد الأقسام ما أدى إلى مقتل 500 شخص.

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