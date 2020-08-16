"تعليم جازان" يدشن حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1442هـ

نسبة المنقولين 22٪ والمنقولات 27٪.. والاعتراضات حتى الأربعاء

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، بمكتبه مساء أمس، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1442هـ.

وقدم الدكتور "أبو هادي" التهنئة للمنقولين والمنقولات متمنيًا لجميع المعلمين والمعلمات التوفيق خلال العام الدراسي الجديد، ومثمنًا جميع الجهود المبذولة من إدارة شؤون المعلمين لإنجاز حركة النقل.

يُذكر أن عدد المنقولين بلغ 294 معلمًا بنسبة 22٪، وبلغ عدد المنقولات 282 معلمة بنسبة 27٪، وسيتاح للمعلمين والمعلمات الاعتراض على نتيجة الحركة من موعد إعلانها حتى يوم الأربعاء 29 من شهر ذي الحجة.