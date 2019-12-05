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برعاية أمير الشرقية.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع

افتتحها وكيل الإمارة وتضمنت تكريم الرعاة والمشاركين

افتتح الدكتور خالد بن محمد البتال وكيل إمارة المنطقة الشرقية، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019 تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع" في مركزسلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك"، في محافظة الخبر، برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ولدى وصوله لمقر الحفل، تجول "البتال" في المعرض المصاحب واستمع لنبذة عن الجهات المشاركة من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية، ثم تجول في قاعات ورش التدريب المصاحبة للفعاليات.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، بالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن معتق أبومارقة أكد فيها أن العمل التّطوعيّ ركيزة من الرّكائز الهامة لرفعة الوطن وإنماء المُجتمعات، ونشر قيم التّعاون والترابط بين النّاس وبذل العطاء وحب الخير للاخرين دون مقابل.

وقال "أبو مارقة": المديرية العامة للدفاع المدني تولي منذ عقود العمل التطوعي، وذلك بتوجيه من قبل سمو وزيرالداخلية وأمير المنطقة الشرقية ونائبه، وبمتابعة مدير عام الدفاع المدني لأجل تسهيل كافة الإجراءات للمتطوعين، حيث أصبح بإمكان الراغبين بالالتحاق بالعمل التطوعي بالدفاع المدني الدخول إلى البوابة الإلكترونية للدفاع المدني والرفع بطلب التطوع بكل يسروسهولة، سعيًا للوصول للهدف المنشود وهو تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وبناء الثقة المتبادلة بين الدفاع المدني والمجتمع.

وأضاف: الدفاع المدني هو أول جهة عملت على استقطاب المتطوعين، وذلك منذ صدور نظام الدفاع المدني في عام 1406هـ.

وتحدث مدير جمعية العمل التطوعي عبدالعزيز الرويشد، عن أهمية التطوع، ودور القطاع غير الربحي في تنمية المجتمع، وفتح المجال والفرص التطوعية لذلك.

وكرّم وكيل الإمارة الرعاة والشركاء والمتحدثين في الفعالية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني: اليوم العالمي للتطوع هذا العام يأتي تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع" متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 والتي تطمح إلى الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.

وأضاف: العمل التطوعي بأعمال الدفاع المدني يشهد تطوراً ملحوظًا ومتسارعًا دعمًا لهذه الرؤية الطموحة.

أمير الشرقية اليوم العالمي للتطوع تطوع لمستقبل يشمل الجميع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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برعاية أمير الشرقية.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع
سبق

افتتح الدكتور خالد بن محمد البتال وكيل إمارة المنطقة الشرقية، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019 تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع" في مركزسلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك"، في محافظة الخبر، برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ولدى وصوله لمقر الحفل، تجول "البتال" في المعرض المصاحب واستمع لنبذة عن الجهات المشاركة من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية، ثم تجول في قاعات ورش التدريب المصاحبة للفعاليات.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، بالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن معتق أبومارقة أكد فيها أن العمل التّطوعيّ ركيزة من الرّكائز الهامة لرفعة الوطن وإنماء المُجتمعات، ونشر قيم التّعاون والترابط بين النّاس وبذل العطاء وحب الخير للاخرين دون مقابل.

وقال "أبو مارقة": المديرية العامة للدفاع المدني تولي منذ عقود العمل التطوعي، وذلك بتوجيه من قبل سمو وزيرالداخلية وأمير المنطقة الشرقية ونائبه، وبمتابعة مدير عام الدفاع المدني لأجل تسهيل كافة الإجراءات للمتطوعين، حيث أصبح بإمكان الراغبين بالالتحاق بالعمل التطوعي بالدفاع المدني الدخول إلى البوابة الإلكترونية للدفاع المدني والرفع بطلب التطوع بكل يسروسهولة، سعيًا للوصول للهدف المنشود وهو تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وبناء الثقة المتبادلة بين الدفاع المدني والمجتمع.

وأضاف: الدفاع المدني هو أول جهة عملت على استقطاب المتطوعين، وذلك منذ صدور نظام الدفاع المدني في عام 1406هـ.

وتحدث مدير جمعية العمل التطوعي عبدالعزيز الرويشد، عن أهمية التطوع، ودور القطاع غير الربحي في تنمية المجتمع، وفتح المجال والفرص التطوعية لذلك.

وكرّم وكيل الإمارة الرعاة والشركاء والمتحدثين في الفعالية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني: اليوم العالمي للتطوع هذا العام يأتي تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع" متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 والتي تطمح إلى الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.

وأضاف: العمل التطوعي بأعمال الدفاع المدني يشهد تطوراً ملحوظًا ومتسارعًا دعمًا لهذه الرؤية الطموحة.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
03:35 PM

برعاية أمير الشرقية.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع

افتتحها وكيل الإمارة وتضمنت تكريم الرعاة والمشاركين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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افتتح الدكتور خالد بن محمد البتال وكيل إمارة المنطقة الشرقية، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019 تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع" في مركزسلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك"، في محافظة الخبر، برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ولدى وصوله لمقر الحفل، تجول "البتال" في المعرض المصاحب واستمع لنبذة عن الجهات المشاركة من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية، ثم تجول في قاعات ورش التدريب المصاحبة للفعاليات.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، بالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن معتق أبومارقة أكد فيها أن العمل التّطوعيّ ركيزة من الرّكائز الهامة لرفعة الوطن وإنماء المُجتمعات، ونشر قيم التّعاون والترابط بين النّاس وبذل العطاء وحب الخير للاخرين دون مقابل.

وقال "أبو مارقة": المديرية العامة للدفاع المدني تولي منذ عقود العمل التطوعي، وذلك بتوجيه من قبل سمو وزيرالداخلية وأمير المنطقة الشرقية ونائبه، وبمتابعة مدير عام الدفاع المدني لأجل تسهيل كافة الإجراءات للمتطوعين، حيث أصبح بإمكان الراغبين بالالتحاق بالعمل التطوعي بالدفاع المدني الدخول إلى البوابة الإلكترونية للدفاع المدني والرفع بطلب التطوع بكل يسروسهولة، سعيًا للوصول للهدف المنشود وهو تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وبناء الثقة المتبادلة بين الدفاع المدني والمجتمع.

وأضاف: الدفاع المدني هو أول جهة عملت على استقطاب المتطوعين، وذلك منذ صدور نظام الدفاع المدني في عام 1406هـ.

وتحدث مدير جمعية العمل التطوعي عبدالعزيز الرويشد، عن أهمية التطوع، ودور القطاع غير الربحي في تنمية المجتمع، وفتح المجال والفرص التطوعية لذلك.

وكرّم وكيل الإمارة الرعاة والشركاء والمتحدثين في الفعالية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني: اليوم العالمي للتطوع هذا العام يأتي تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع" متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 والتي تطمح إلى الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.

وأضاف: العمل التطوعي بأعمال الدفاع المدني يشهد تطوراً ملحوظًا ومتسارعًا دعمًا لهذه الرؤية الطموحة.

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