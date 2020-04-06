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المدير التنفيذي لـ"أينوك": السعودية تعاملت مع الموقف العالمي بكل اقتدار ونجاح

قال: القرارات الصادرة مؤخراً توضح حرص الدولة على مواطنيها ووقوفها المستمر مع القطاع الخاص

أشاد المدير التنفيذي لـ"أينوك السعودية" محمد بوعبيد، بالقرارات الحكيمة التي صدرت من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في التصدي لكل المعوقات والتحديات جراء الجائحة العالمية فيروس كورونا، والتي ألمت بكافة دول العالم وأثرت اجتماعياً واقتصادياً.


وأكد أن السعودية تعاملت مع الموقف العالمي بكل اقتدار ونجاح، وقال: "كل هذه القرارات التي صدرت مؤخراً سواءً من إجراءات احترازية لحفظ الأنفس ومنع تفشي الفيروس، أو القرارات الاقتصادية في تحمل الدولة نسبة 60٪ من رواتب موظفي القطاع الخاص في المنشآت المتأثرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، وصرف تسعة مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1،2 مليون مواطن سعودي يعملون في المنشآت المتعثرة؛ توضح حجم حرص الدولة على مواطنيها، وعلى استقرارهم المعيشي والوظيفي، وأيضاً وقوفها المستمر مع القطاع الخاص في هذه الظروف الاستثنائية".

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المدير التنفيذي لـ"أينوك": السعودية تعاملت مع الموقف العالمي بكل اقتدار ونجاح
سبق

أشاد المدير التنفيذي لـ"أينوك السعودية" محمد بوعبيد، بالقرارات الحكيمة التي صدرت من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في التصدي لكل المعوقات والتحديات جراء الجائحة العالمية فيروس كورونا، والتي ألمت بكافة دول العالم وأثرت اجتماعياً واقتصادياً.


وأكد أن السعودية تعاملت مع الموقف العالمي بكل اقتدار ونجاح، وقال: "كل هذه القرارات التي صدرت مؤخراً سواءً من إجراءات احترازية لحفظ الأنفس ومنع تفشي الفيروس، أو القرارات الاقتصادية في تحمل الدولة نسبة 60٪ من رواتب موظفي القطاع الخاص في المنشآت المتأثرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، وصرف تسعة مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1،2 مليون مواطن سعودي يعملون في المنشآت المتعثرة؛ توضح حجم حرص الدولة على مواطنيها، وعلى استقرارهم المعيشي والوظيفي، وأيضاً وقوفها المستمر مع القطاع الخاص في هذه الظروف الاستثنائية".

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
11:54 PM

المدير التنفيذي لـ"أينوك": السعودية تعاملت مع الموقف العالمي بكل اقتدار ونجاح

قال: القرارات الصادرة مؤخراً توضح حرص الدولة على مواطنيها ووقوفها المستمر مع القطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد المدير التنفيذي لـ"أينوك السعودية" محمد بوعبيد، بالقرارات الحكيمة التي صدرت من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في التصدي لكل المعوقات والتحديات جراء الجائحة العالمية فيروس كورونا، والتي ألمت بكافة دول العالم وأثرت اجتماعياً واقتصادياً.


وأكد أن السعودية تعاملت مع الموقف العالمي بكل اقتدار ونجاح، وقال: "كل هذه القرارات التي صدرت مؤخراً سواءً من إجراءات احترازية لحفظ الأنفس ومنع تفشي الفيروس، أو القرارات الاقتصادية في تحمل الدولة نسبة 60٪ من رواتب موظفي القطاع الخاص في المنشآت المتأثرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، وصرف تسعة مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1،2 مليون مواطن سعودي يعملون في المنشآت المتعثرة؛ توضح حجم حرص الدولة على مواطنيها، وعلى استقرارهم المعيشي والوظيفي، وأيضاً وقوفها المستمر مع القطاع الخاص في هذه الظروف الاستثنائية".

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