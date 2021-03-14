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رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة

ضِمن سلسلة اللقاءات الإثرائية لبرنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية"

ضِمن سلسلة اللقاءات الإثرائية لبرنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية"، ينظم معهد الإدارة العامة صباح غد الاثنين 15 مارس 2021م، مؤتمرًا إلكترونيًّا بعنوان "هيئة الخبراء ودورها في العملية التشريعية" يقدمه رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد سليمان العجاجي.

ويتناول موضوع المؤتمر التعريف بهيئة الخبراء ومهامها واختصاصاتها، والعملية التشريعية في المملكة (الإجراءات، والأدوار، والمسؤوليات)؛ وفقًا للأنظمة الأساسية، وكذلك دور هيئة الخبراء في العملية التشريعية: "التشريعات العادية، والتشريعات اللائحية أو الثانوية".

جدير بالذكر أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء هي هيئة حكومية، تُعنى بدراسة الاتفاقيات والمعاملات التي تتضمن وضع قواعد عامة أو إصدار مراسيم ملكية تهم أكثر من جهة حكومية، وتحضير مشروعات الأنظمة، ومشاركة الأجهزة الحكومية في صياغة ودراسة الموضوعات التي تحال إليها من المقام السامي أو من مجلس الوزراء أو المجالس العليا.

ويهدف برنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية" المقدم من معهد الإدارة العامة إلى إكساب الدارسين للمعارف والمهارات الخاصة بالعلوم القانونية، ويمتد لـ(3) سنوات تدريبية، بواقع (6) فصول دراسية، وهو متاح لجميع حملة البكالوريوس باستثناء الحاصلين على تخصص القانون والأنظمة والحقوق ليكون طريق غير القانونيين نحو دراسة القانون بمميزات وظيفية وأكاديمية.

هيئة الخبراء مجلس الوزراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة
سبق

ضِمن سلسلة اللقاءات الإثرائية لبرنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية"، ينظم معهد الإدارة العامة صباح غد الاثنين 15 مارس 2021م، مؤتمرًا إلكترونيًّا بعنوان "هيئة الخبراء ودورها في العملية التشريعية" يقدمه رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد سليمان العجاجي.

ويتناول موضوع المؤتمر التعريف بهيئة الخبراء ومهامها واختصاصاتها، والعملية التشريعية في المملكة (الإجراءات، والأدوار، والمسؤوليات)؛ وفقًا للأنظمة الأساسية، وكذلك دور هيئة الخبراء في العملية التشريعية: "التشريعات العادية، والتشريعات اللائحية أو الثانوية".

جدير بالذكر أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء هي هيئة حكومية، تُعنى بدراسة الاتفاقيات والمعاملات التي تتضمن وضع قواعد عامة أو إصدار مراسيم ملكية تهم أكثر من جهة حكومية، وتحضير مشروعات الأنظمة، ومشاركة الأجهزة الحكومية في صياغة ودراسة الموضوعات التي تحال إليها من المقام السامي أو من مجلس الوزراء أو المجالس العليا.

ويهدف برنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية" المقدم من معهد الإدارة العامة إلى إكساب الدارسين للمعارف والمهارات الخاصة بالعلوم القانونية، ويمتد لـ(3) سنوات تدريبية، بواقع (6) فصول دراسية، وهو متاح لجميع حملة البكالوريوس باستثناء الحاصلين على تخصص القانون والأنظمة والحقوق ليكون طريق غير القانونيين نحو دراسة القانون بمميزات وظيفية وأكاديمية.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
11:04 AM

رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة

ضِمن سلسلة اللقاءات الإثرائية لبرنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضِمن سلسلة اللقاءات الإثرائية لبرنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية"، ينظم معهد الإدارة العامة صباح غد الاثنين 15 مارس 2021م، مؤتمرًا إلكترونيًّا بعنوان "هيئة الخبراء ودورها في العملية التشريعية" يقدمه رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد سليمان العجاجي.

ويتناول موضوع المؤتمر التعريف بهيئة الخبراء ومهامها واختصاصاتها، والعملية التشريعية في المملكة (الإجراءات، والأدوار، والمسؤوليات)؛ وفقًا للأنظمة الأساسية، وكذلك دور هيئة الخبراء في العملية التشريعية: "التشريعات العادية، والتشريعات اللائحية أو الثانوية".

جدير بالذكر أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء هي هيئة حكومية، تُعنى بدراسة الاتفاقيات والمعاملات التي تتضمن وضع قواعد عامة أو إصدار مراسيم ملكية تهم أكثر من جهة حكومية، وتحضير مشروعات الأنظمة، ومشاركة الأجهزة الحكومية في صياغة ودراسة الموضوعات التي تحال إليها من المقام السامي أو من مجلس الوزراء أو المجالس العليا.

ويهدف برنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية" المقدم من معهد الإدارة العامة إلى إكساب الدارسين للمعارف والمهارات الخاصة بالعلوم القانونية، ويمتد لـ(3) سنوات تدريبية، بواقع (6) فصول دراسية، وهو متاح لجميع حملة البكالوريوس باستثناء الحاصلين على تخصص القانون والأنظمة والحقوق ليكون طريق غير القانونيين نحو دراسة القانون بمميزات وظيفية وأكاديمية.

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