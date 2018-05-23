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من 23 إلى 27 رمضان.. "أمن العمرة" يمنع دخول المركبات لمركزية مكة

رسائل بثلاث لغات تحمل أوقات المنع ومحطات النقل البديل

أعلنت قيادة أمن العمرة لشؤون المرور أنه سيتم منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف ابتداءً من تاريخ 23 إلى27 من شهر رمضان المبارك للعام الحالي.

ودعت القيادة من يرغب الوصول الى المنطقة المركزية استخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات سواء الخارجية على أطراف مكة أو الواقعه داخلها، وبثت رسائل بثلاث لغات تحدد أوقات المنع ووسيلة النقل البديلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من 23 إلى 27 رمضان.. "أمن العمرة" يمنع دخول المركبات لمركزية مكة
سبق

أعلنت قيادة أمن العمرة لشؤون المرور أنه سيتم منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف ابتداءً من تاريخ 23 إلى27 من شهر رمضان المبارك للعام الحالي.

ودعت القيادة من يرغب الوصول الى المنطقة المركزية استخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات سواء الخارجية على أطراف مكة أو الواقعه داخلها، وبثت رسائل بثلاث لغات تحدد أوقات المنع ووسيلة النقل البديلة.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
11:45 AM

من 23 إلى 27 رمضان.. "أمن العمرة" يمنع دخول المركبات لمركزية مكة

رسائل بثلاث لغات تحمل أوقات المنع ومحطات النقل البديل

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
5,571

أعلنت قيادة أمن العمرة لشؤون المرور أنه سيتم منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف ابتداءً من تاريخ 23 إلى27 من شهر رمضان المبارك للعام الحالي.

ودعت القيادة من يرغب الوصول الى المنطقة المركزية استخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات سواء الخارجية على أطراف مكة أو الواقعه داخلها، وبثت رسائل بثلاث لغات تحدد أوقات المنع ووسيلة النقل البديلة.

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200 مليون

26 ديسمبر
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