من 23 إلى 27 رمضان.. "أمن العمرة" يمنع دخول المركبات لمركزية مكة

رسائل بثلاث لغات تحمل أوقات المنع ومحطات النقل البديل

أعلنت قيادة أمن العمرة لشؤون المرور أنه سيتم منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف ابتداءً من تاريخ 23 إلى27 من شهر رمضان المبارك للعام الحالي.



ودعت القيادة من يرغب الوصول الى المنطقة المركزية استخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات سواء الخارجية على أطراف مكة أو الواقعه داخلها، وبثت رسائل بثلاث لغات تحدد أوقات المنع ووسيلة النقل البديلة.