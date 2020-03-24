النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القيادة تهنئ رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها

أعربت عن أطيب التمنيات بالتقدم للشعب الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيسة الجمهورية اليونانية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، مزيداً من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تهنئ رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيسة الجمهورية اليونانية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، مزيداً من التقدم والازدهار.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:02 AM

القيادة تهنئ رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها

أعربت عن أطيب التمنيات بالتقدم للشعب الصديق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
131

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيسة الجمهورية اليونانية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، مزيداً من التقدم والازدهار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,560
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,208
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,035
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,575

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة