"الأرصاد" ينبه من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية على حائل

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من 9 صباحًا حتى 6 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من 9 صباحًا حتى 6 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من 9 صباحًا حتى 6 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من 9 صباحًا حتى 6 مساءً.