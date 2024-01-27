وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من 9 صباحًا حتى 6 مساءً.

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

"الأرصاد" ينبه من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية على حائل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-27 نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من 9 صباحًا حتى 6 مساءً.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443 09:42 AM

"الأرصاد" ينبه من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية على حائل تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تتواصل حتى الساعة السادسة مساء





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نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من 9 صباحًا حتى 6 مساءً.