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إيران.. إصابات كورونا تتخطى الـ82 ألفًا والوفيات 5118

عقب تسجيل 1343 إصابة و87 حالة وفاة في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 82211 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 5118 حالة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران.. إصابات كورونا تتخطى الـ82 ألفًا والوفيات 5118
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 82211 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 5118 حالة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
01:11 PM

إيران.. إصابات كورونا تتخطى الـ82 ألفًا والوفيات 5118

عقب تسجيل 1343 إصابة و87 حالة وفاة في آخر 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 82211 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 5118 حالة.

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