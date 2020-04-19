إيران.. إصابات كورونا تتخطى الـ82 ألفًا والوفيات 5118

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 82211 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 5118 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 82211 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 5118 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 82211 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 5118 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 82211 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 5118 حالة.