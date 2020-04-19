وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 82211 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 5118 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

إيران.. إصابات كورونا تتخطى الـ82 ألفًا والوفيات 5118 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-19 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 82211 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 5118 حالة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 01:11 PM

إيران.. إصابات كورونا تتخطى الـ82 ألفًا والوفيات 5118 عقب تسجيل 1343 إصابة و87 حالة وفاة في آخر 24 ساعة





A A A





1 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 82211 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 5118 حالة.